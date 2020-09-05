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Ношение масок от COVID-19: спасение, или профанация

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

Маски и перчатки — печальный тренд 2020 года, от которого нам еще долго не удастся избавиться. В необходимости респираторов для медиков и больных людей никто не сомневается, но массовое и повсеместное ношение масок остается под большим вопросом.

«Ридус» пообщался с известными российскими учеными, которые объяснили, почему ВОЗ так резко поменяла свои рекомендации в отношении масок.

Напомним, что в апреле ВОЗ выпустила рекомендации, в которых заявила, что носить маски здоровым людям не нужно, так как маски не защитят вас от проникновения мелких частиц вируса. Однако уже в июне глава организации Тедрос Гебрейесус кардинально изменил рекомендации по ношению масок.

Теперь маски в обязательном порядке необходимы всем, кто находится в общественных местах, а также помещениях, где невозможно соблюдать социальную дистанцию. Вместе с этим многие страны добавили к маскам еще один атрибут — перчатки, которые тоже, якобы, спасают от вируса.

Как врач и эпидемиолог заявляю, что все это чепуха. Это тоже самое, что спасаться от комаров деревянным забором. ВОЗ сначала испугалась коронавируса, и приказала всем надеть маски. Объективных доводов, зачем это нужно, нет. Для видимости, что мы спасается от коронавируса и все под контролем — возможно, но с медицинской точки зрения это бесполезное занятие, — пояснил «Ридусу» эпидемиолог, профессор Игорь Гундаров.

Зачем нужны маски

Маски считаются необходимыми для того, чтобы обезопасить людей от какого-то опасного инфекционного заболевания. Например, при обычном ОРЗ, которое не является таким опасным, маски, как правило, никто не носит. У ВОЗ даже есть клинические рекомендации, согласно которым при ОРЗ советуют остаться дома, пить много жидкости и проветривать помещение.

Можно ли отнести коронавирус к опасным заболеваниям? Профессор Игорь Гундаров уверен, что коронавирус не опасен, так как эпидемиологическая ситуация в этом году практически не отличается от ситуации в 2019 и 2018 годах.

К тому же руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в стране нормальная, и эпидпорог не превышен.

Даже в опасных ситуациях обычная маска все равно не защитит здорового человека от инфекции. Поры этого материала настолько большие, а вирусные частицы настолько маленькие, что никакой преграды для них нет. Для больных людей маска — это хотя бы какая-то преграда, чтобы при кашле небольшой процент вирусных капель остался внутри. Но если вы реально болеете, то вы, наверняка, сидите дома, а там маска не нужна, — рассказал «Ридусу» Гундаров.

Согласно рекомендациям ВОЗ, маски нужны в местах, где невозможно соблюдать социальную дистанцию, например, это касается общественного транспорта. Но даже там, по мнению завкафедры вирусологии и иммунологии Первого МГМУ им. Сеченова, доктора медицинских наук, академика РАН Виталия Зверева, маски не панацея.

Вирус передается респираторным путем, поэтому нужно соблюдать стандартные правила даже в общественном транспорте. Если вы не упираетесь в спину пассажирам, ни с кем не разговариваете, при этом не трогаете лицо, а после поездки дезинфицируете руки, то риск заразиться минимальный. Даже в самолетах сейчас не так активно требуют быть в маске весь полет, так как, во-первых, отличная вентиляция, а во-вторых, если на рейсе и окажется больной, но он весь полет проведет в своем кресле, то он не заразит весь самолет. Соседа по ряду — возможно, но даже если он будет в маске, то это все равно его не спасет. Эффективность маски в такой ситуации 5−10%, — прокомментировал «Ридусу» вирусолог Зверев.

Ужесточают правила

© vk.com

За последние несколько недель многие европейские страны ужесточили свои требования к ношению масок в общественных местах. Теперь в Германии, Франции, Сербии и других странах маски нужны не только в транспорте, но и в магазинах, открытых рынках, школах и других заведениях.

Похожая тенденция наблюдается и в России. «Ридус» пообщался с вирусологом, руководителем лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского» Александром Бутенко, который объяснил, с чем это связано.

Действительно, маски нужны только больным людям, но как мы проверим, например, в вагоне метро кто есть кто. Наши власти ввели эти правила потому, что сейчас главный курс взят на бессимптомных больных, которых оказалось очень много. Об этом говорит и ВОЗ, и FDA и зарубежные эксперты. Если ты здоров и в маске, то это дополнительная, хотя и слабая защита, но если ты бессимптомный больной, то это убережет окружающих. Также повышенное внимание к маскам может быть вызвано тем, что сейчас все возвращаются из отпусков, из разных стран. К осени ожидается небольшой рост заболевших и, возможно, с помощью масок хотят этот рост замедлить, — пояснил «Ридусу» Бутенко.

Однако, как показывают последние исследования, риск заразиться на море или в метро практически одинаковый. Это подтверждает и эпидемиологическая ситуация в стране: летом в стране не наблюдался сильный прирост заболевших, хотя на российских курортах был аншлаг отдыхающих.

Не сделайте хуже!

Оба наших собеседника уверены, что носить перчатки и маски здоровым людям не только бесполезно, но и вредно. Согласно рекомендация Роспотребнадзора, медицинские маски — это одноразовая защита, которая должна быть выброшена после использования. Одну маску можно носить не более двух часов.

Но что имеем на самом деле: большинство повторно используют маски, а также шьют самодельные повязки, которые стираются в лучшем случае раз в несколько дней. Всему виной повышение цен на маски на 20, 30 и даже 50%.

При неправильном использовании вы маской только навредите себе. Вирусы и бактерии скапливаются внутри, плюс ко всему вы дышите, температура внутри маски повышается, все размножается в разы быстрее. Спустя 20−30 минут вы уже вдыхаете повышенную концентрацию вирусов. Если маска качественная, плотная, то в ней и дышится тяжело. А это сразу нехватка кислорода, которая особенно опасна для пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями, — пояснил «Ридусу» Гундаров.

С ним согласен и вирусолог Зверев, который уверен, что при длительном ношении маски мы делаем себе только хуже.

Внутри маски скапливаются и грибки, и бактерии, и аллергены. Ко всем известным проблемам добавляются еще и проблемы с кожей, — считает ученый.

ТАСС

От чего (не)спасут маски

А дальше как в анекдоте: маски не спасут вас от коронавируса, зато спасут от штрафа в 5000 рублей. Так и есть. Подведем итог:

  • Маска необходима врачам при работе с больными.
  • Маска нужна, если вы болеете, но вам по какой-то причине нужно контактировать с людьми. Например, вы вызвали скорую помощь и к вам домой пришла бригада врачей.
  • Стоит надеть маску в переполненном вагоне метро, когда нет возможности соблюдать дистанцию.

Когда маска не нужна:

  • Вы здоровы.
  • Во время прогулок/катания на велосипеде/в своем автомобиле.
  • В офисе.
  • Дома.
  • При уходе за больным COVID-19 родственником, если вы проживаете в одной квартире.
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