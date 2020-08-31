Почему коты никогда не надоедают

Когда человеку грустно или плохо, хорошо иметь рядом кота. Или хотя бы взглянуть на видеоролик с его участием в социальных сетях. Почему они никогда нам не надоедают? Ответить на этот вопрос сложно. Может быть потому, что видят мир иначе? Или просто делают вид, что это так.

О кошачьей ловкости ходят легенды. Но иногда котам тривиально не хватает научных знаний. В частности — по геометрии и физике. Приходится падать в мокрую воду.

А иногда страх и неожиданность оказываются сильнее инстинктов. И тогда даже кот рискует попасть в неловкое положение.

Коты редко ищут легкие пути. Понять их логику невозможно. Мы часто смеемся над ними, но редко задумываемся о том, что это они могут над нами потешаться таким образом. Или веселить.

Как правило, кот всегда поддержит хозяина в интересной игре. И будет ловко подыгрывать, стараясь изо всех сил. Даже если у хозяина — черный пояс по карате.

Отношения собак и кошек — еще один кладезь комических ситуаций. Почти как отношения женщин и мужчин. Порою одни хотят добиться чего-то от других, но сталкиваются с полным непониманием. Вплоть до обвинений в клиническом идиотизме. Взаимном.

При этом в отношениях с котами следует не забывать главное: их нужно кормить. Иначе дело может кончиться плохо.