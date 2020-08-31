SpaceX отправила в космос спутник связи Аргентины

Американская компания SpaceX при помощи ракеты Falcon 9 запустила в космос аргентинский спутник связи SAOCOM 1B. Старт был произведен 30 августа с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Трансляция велась в прямом эфире в социальных сетях.

SAOCOM 1B будет передавать на Землю изображения в радиолокационном диапазоне частот. Снимки помогут при ликвидации последствий стихийных бедствий, а также при наблюдениях за состоянием почв. Старт спутника несколько раз откладывали.

Как отметили в SpaceX, это первый запуск компанией спутника на полярную орбиту с восточного побережья Соединенных Штатов. Более того, уже несколько десятков лет никто не осуществлял подобных стартов с территории Флориды.

После запуска аргентинского спутника ракета-носитель первой ступени Falcon 9 села в зоне приземления. SpaceX показала видеозапись этого момента.