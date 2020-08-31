Кадыров призвал белорусов поддержать Лукашенко

Далеко не все ценят мир и порядок в Белоруссии, а также успехи многолетней мудрой политики Александра Лукашенко. Между тем именно под его руководством страна стала одним из самых стабильных развивающихся государств среди республик бывшего СССР. Поэтому белорусскому народу следует поддержать своего президента в трудные дни, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров опубликовал в Telegram поздравления по случаю дня рождения президента Белоруссии. Он признался, что с огромным уважением относится к белорусскому лидеру, всегда следит за его успехами и искренне радуется им.

Однако сейчас появились силы, которые пытаются разрушить мир и порядок в Белоруссии. Кадыров напомнил, что в Чечне хорошо помнят, куда может привести такой путь — к кровопролитию, затяжному кризису и упадку.

«Поэтому, пользуясь случаем, я прошу народ Беларуси поддержать в эти трудные дни своего президента и дать отпор силам, заинтересованным во внутреннем расколе братского нам государства. Уверен, что граждане великой и самобытной страны найдут силы и выдержат это испытание, сохранят действующую власть и продолжат путь процветания», — подчеркнул Кадыров.⠀

Глава Чечни пожелал Лукашенко крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира, стабильности и процветания Белоруссии.

Ранее президент России Владимир Путин выразил поддержку Александру Лукашенко. Российский лидер считает выборы в Белоруссии легитимными и сомневается в честности тех, кто не согласен с их результатами.