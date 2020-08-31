Продажу самого дорогого барана мира показали на видео

Барашек по имени Двойной бриллиант оправдал свою кличку на аукционе в Шотландии. Его купили за 350 тысяч гиней или 367 500 фунтов. Торги за право обладать самым дорогим ягненком мира показали в Сети.

Двойной бриллиант принадлежит к породе тексельских овец. Их родина — маленький островок Тексел в Северном море у побережья Нидерландов. Это животное необычайно популярно у голландских фермеров и составляет примерно 70% национального стада.

Тексельские овцы неприхотливы, обладают спокойным характером и прекрасно переносят плохие погодные условия. Их шерсть не очень высоко ценится, но мясо — выдающегося качества, вкусное и постное. Ради него баранов этой породы выводят в Австралии, Европе, Новой Зеландии, США и Уругвае.

Овцы с Тексела бывают бело-голубыми, белыми, и золотисто-коричневыми. Бараны в среднем весят около 130 килограммов, самки — около 70.

Видеозапись торгов, на которых купили Двойного бриллианта, опубликована Британским тексельским овцеводческим обществом. Барашек оказался слишком дорогим для одного хозяина. Его купили вскладчину три фермера. Обычно стоимость таких животных на аукционе не превышает пятизначной суммы, но этот, как утверждают специалисты, вошел в 1% лучших представителей своей породы.