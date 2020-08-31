Блогер Жуков попал в больницу после нападения

Оппозиционный блогер Егор Жуков госпитализирован с предварительным диагнозом «сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма». Его доставили в больницу после нападения двух человек возле дома в Москве.

В столичной больнице Жукову сделают магнитно-резонансную томографию. Перед госпитализацией блогер написал заявление в ОМВД Можайского района.

«Полицейские приняли его и начали проверку», — цитирует ТАСС слова пресс-секретаря «Команды Жукова» Стаса Топоркова.

В столичной полиции инцидент пока не прокомментировали. О нападении на Жукова написали в Telegram-канале его «команды». Согласно сообщению, блогера избили двое неизвестных, скрывшихся потом на самокатах.

Лицо Жукова при нападении серьезно пострадало, о чем говорят опубликованные фотографии. Сразу после атаки неизвестных блогер направился в полицию, куда и вызвали врачей скорой помощи.

Жуков известен, как фигурант громкого дела. Он был арестован по обвинению в участии в массовых беспорядках во время несанкционированной акции в Москве 27 июля 2019 года. Через месяц следствие ходатайствовало о переведении блогера под домашний арест.

Следственный комитет РФ снял первоначальное обвинение, но предъявил новое — в публичных призывах к экстремизму. Блогер дал повод для этого своими роликами в YouTube.

Суд приговорил Жукова к трем годам условно. Ему запрещено на два года администрировать сайты, создавать и вести собственные страницы в Сети.