Оппозиция заявила о «падении режима» в Черногории

Бессменный черногорский президент Мило Джуканович будет отправлен в отставку коалиционным правительством, которое создаст объединенная оппозиция. Об этом заявил 30 августа лидер блока «За будущее Черногории» профессор информатики университета в Подгорице Здравко Кривокапич, комментируя первые итоги парламентских выборов в этой стране.

По его словам, «режим совершенно точно пал», поскольку «по мере подсчета голосов отрыв оппозиции от правящей партии только возрастет». Избирательные блоки «За будущее Черногории», «Мир — наша нация» и «Черное на белое» собираются создать коалиционное правительство.

Кривокапич подтвердил готовность сотрудничать с лидером блока «Мир — наша нация» Алексой Бечичем и главой «Черное на белое» Дританом Абазовичем. Он назвал эту коалицию «естественной», а лучшим решением для Черногории — экспертное правительство.

«Я не желаю сотрудничать с президентом, который не является президентом всех граждан Черногории, надеюсь, что господин Джуканович подаст в отставку после определенных недвусмысленных действий», — цитирует ТАСС слова Кривокапича.

Результаты exit poll показывают, что на основании обработки 52% бюллетеней «За будущее Черногории» набрала 33,4%, оппозиционная коалиция «Мир — наша нация» — 12,5%. Общий результат оппозиции выше, чем у правящей более 30 лет Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича (34,4%). Кривокапич уже заявил о победе.

«Их подстрекающая риторика вела к одной цели — снизить явку. А явка составила около 77%, что значит — режим пал», — заявил он в штабе коалиции, призвав граждан спокойно ждать результатов голосования и оставаться дома.

Черногория — парламентская республика, законодательным органом которой является однопалатный парламент — Скупщина. Он состоит из 81 депутата и имеет возможность принимать конституцию, утверждать и освобождать от должности премьер-министра и членов правительства, председателя Верховного и Конституционного судов, генерального прокурора, а также принимать бюджет.