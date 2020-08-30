В Париже у Депардье конфисковали скутер за вождение в нетрезвом виде

Популярного французского актера Жерара Депардье уличили в управлении скутером в состоянии алкогольного опьянения.

Когда он заехал в Париже за стоп-линию, остановившись на красный сигнал светофора, патрульные полицейские решили его проверить на алкоголь.

По требованию стражей порядка Депардье пришлось припарковаться напротив комиссариата полиции на авеню Мэн.

После того как экспресс-тест на алкоголь показал превышение 0,25 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, актер признался, что выпил перед дорогой пару бокалов пива.

Как сообщает журнал Le Point, полицейские узнали Депардье, когда он снял шлем, и доложили о произошедшем начальству. Прибывший на место прибыл комиссар роты обеспечения безопасности и вмешательства (CSI) городской полиции стал уговаривать патрульных не составлять протокол на актера. Однако они решили не нарушать закон.

В результате из комиссариата Депардье забрали знакомые, поскольку скутер у него конфисковали, пишет издание.

«Ридус» ранее рассказывал о том, что два года назад Депардье обвинили в сексуальных домогательствах. В полицию на него заявила молоденькая актриса и танцовщица, имя которой не называлось.