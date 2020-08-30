Помощник Лукашенко назвал примерное число противников президента

Против президента Белоруссии Александра Лукашенко радикально настроены 20−30% населения, заявил помощник главы государства Николай Латышенок.

По его словам, «это максимальная цифра».

Выйдя к участникам акции протеста, собравшимся около оцепления ОМОН у Дворца независимости в Минске, Латышенок рассказал, что сам он на участках не был, но оценивает число противников Лукашенко на данный момент примерно в 20−30%.

При этом он подчеркнул, что было меньше, но «теперь людей подогрели». «У меня точных цифр нет, ни с одной, ни с другой стороны. Это мое чувство», — цитирует РИА Новости помощника белорусского лидера.

Латышенок добавил, что решать проблемы надо не через протесты. «Давайте мирным путем все решать. Мы делаем новую Конституцию», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, количество задержанных на несанкционированной акции оппозиции в Минске выросло до 140, но эта цифра не окончательная.

Напомним, в воскресенье, 30 августа, протестующие сначала собрались на проспекте Независимости в центре Минска, а затем переместились на проспект Победителей, где находится резиденция Лукашенко — Дворец независимости.

Проспект перекрыли, а к резиденции прибыли не менее семи бронетранспортеров. Здание окружили усиленные отряды ОМОНа и подразделений внутренних войск. Кроме того, из Уручья выдвинулась колонна как минимум из восьми БМП.