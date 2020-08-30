Видео: гигантский воздушный змей унес 3-летнего ребенка в небо
- 30 августа 2020, 19:30
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Сети опубликовано видео, на котором огромный воздушный змей уносит в небо 3-летнего ребенка.
На кадрах видно, что это происходит на глазах у большого количества людей.
К счастью, мощный порыв ветра относит малыша к земле, и в этот момент собравшимся людям удается его поймать. Он не пострадал.
Как сообщает Associated Press, инцидент произошел на Тайване во время фестиваля воздушных змеев. Маленький мальчик запутался в тросах, в результате чего, когда змей взмыл в небо, он унес ребенка с собой.
Ранее сообщалось, что уснувшую на надувном матрасе 5-летнюю девочку унесло в Азовское море в районе Приморско-Ахтарска.
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