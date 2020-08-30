Видео: гигантский воздушный змей унес 3-летнего ребенка в небо

В Сети опубликовано видео, на котором огромный воздушный змей уносит в небо 3-летнего ребенка.

На кадрах видно, что это происходит на глазах у большого количества людей.

К счастью, мощный порыв ветра относит малыша к земле, и в этот момент собравшимся людям удается его поймать. Он не пострадал.

Как сообщает Associated Press, инцидент произошел на Тайване во время фестиваля воздушных змеев. Маленький мальчик запутался в тросах, в результате чего, когда змей взмыл в небо, он унес ребенка с собой.

Ранее сообщалось, что уснувшую на надувном матрасе 5-летнюю девочку унесло в Азовское море в районе Приморско-Ахтарска.