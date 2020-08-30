Сын генерала из Тюмени отделался штрафом за сутенерство

Первым в Тюмени, кто смог избежать уголовной ответственности за сутенерство, стал Виталий Теряев, сын начальника МЧС по Свердловской области генерал-майора Виктора Теряева.

Как сообщили в региональной прокуратуре, суд назначил сыну генерала штраф в размере 80 тысяч рублей и прекратил уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией».

По версии следствия, Виталий Теряев вместе с подельником, дело которого в настоящее время рассматривается в суде, были задержаны в августе 2019 года за то, что они находили в интернете девушек, готовых зарабатывать проституцией, и возили их по саунам, а с каждого клиента брали по три тысячи рублей.

В результате дело в отношении Теряева оказалось единственным в Тюмени, которое было прекращено по статье 241 УК РФ, отмечает 72.RU. До этого всем, кого судили за сутенерство, выносили приговоры.

Ранее «Ридус» писал о том, что в мае 2016 года прокуратура прекратила уголовное дело в отношении сына вице-президента компании «Лукойл» Руслана Шамсуарова, устроившего вместе с друзьями гонки с полицией.