Врач назвала причину, из-за которой мужчины чаще умирают от COVID-19

Зараженные коронавирусом мужчины умирают чаще женщин в полтора раза из-за работы тестостерона, заявила в эфире программы «Вести» врач-инфекционист Елена Малинникова.

По ее словам, именно тестостерон является неким проводником проникновения вируса в клетку.

В свою очередь директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Луи Пастера Арег Тотолян отметил, что уязвимость к COVID-19 зависит также и от количества рецепторов, через которые вирус проникает в эпителиальную клетку человека.

«Во-первых, с возрастом увеличивается число этих рецепторов. А во-вторых, у курильщиков серьезно выше уровень этих рецепторов», — цитирует его ТАСС.

Как сообщал ранее «Ридус», по результатам исследования, проведенного специалистами из Гронингенского университета (Голландия) на нескольких тысячах пациентов, выяснилось, почему мужчины чаще женщин тяжело переносят COVID-19. Дело в том, что у мужчин в крови выше концентрация ангиотензинпревращающего фермента второго типа (АПФ 2). Именно этот белок позволяет коронавирусу инфицировать здоровые клетки.

Кроме того, это же исследование показало, что пациенты, которые принимают лекарства от повышенного давления (ингибиторы АПФ и БРА) имеют нормальный уровень АПФ 2 в крови.