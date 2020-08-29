Маск вживил имплант для чтения мыслей Neuralink свиньям

Илон Маск впервые продемонстрировал мозговой имплант Neuralink, вживленный в мозг свиней. По задумке изобретателя, в дальнейшем такие мозговые электроды будут имплантироваться парализованным людям, чтобы те могли использовать компьютеры и телефоны для общения.

Устройство напоминает небольшую монету с чрезвычайно тонкими проводами, с помощью который имплант присоединяется закрепляют всего в нескольких миллиметрах от мозга. А микро-провода помогают улавливать сигналы нейронов мозга, чтобы передавать определенные задачи устройству.

Когда система будет полностью готова, она может считывать все сигналы нейронов, помогая точно определить проблемы головного или спинного мозга. Также систему можно использовать для передачи сигналов из мозга в прибор, например, так парализованный люди смогут общаться со своими родственниками.

Планируется, что электроды в первую очередь будут вживлять в моторную кору: первичную моторную кору, которая непосредственно отправляет сигналы в мышцы, и вторичную — которая координирует движения.

Ранее имплант Neuralink был вживлен лабораторным крысам, которые после операции вели обычную жизнь, пока устройство считывало сигналы их мозга.

А на днях Илон Маск заявил, что теперь имплант протестировали и на свиньях. Так, в заявлении компании говорится, что в эксперименте приняли участие три свиньи: у первой, по имени Джойс, не было импланта, у второй, по имени Гертруда, был имплант, который контролировал нейроны в ее голове.

Чтобы наглядно показать принцип работы, Маск вывел на экран движение датчиков, которые показывали, как нейроны передают сигналы устройству, когда свинья касалась рылом пищи или земли.



Третьей свинье, которую звали Дороти, установили имплант, а затем удалили. Это нужно было для того, чтобы показать безопасность устройства, которое можно в любое время удалить.

Планы на будущее

Во время презентации члены команды Neuralink рассказали о своих планах. По замыслу разработчиков, имплант будет применяться для восстановления зрения для людей с травмами глаз, для помощи парализованным, а также для записи мыслей.

Пока что последнее выглядит чем-то нереальным, но Маск уверен, что эта технология будет доступна в ближайшие 10 лет.