ДТП с участием автомобиля замглавы Минобороны попало на видео

Автомобиль замглавы Минобороны Юнус-Бека Евкурова попал в ДТП в центре Москвы.

Авария, произошедшая на 2-й Дубровской улице, была зафиксирована камерой видеонаблюдения.

На кадрах видно, как черная иномарка медленно пытается пересечь оживленный перекресток, судя по всему, на красный свет светофора. В итоге автомобиль совершает столкновение с другой машиной, в результате чего та вылетает на тротуар и сбивает женщину с коляской, в которой находился ребенок.

Как рассказали РЕН ТВ очевидцы, Mercedes с проблесковыми маячками двигался на красный свет светофора в сторону Волгоградского проспекта и ударил в бок внедорожник Nissan Qashqai, двигавшийся на зеленый. По информации телеканала, замминистра находился в машине на пассажирском сиденье.

Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС ДТП с участием автомобиля Евкурова, отметив, что в результате происшествия никто не пострадал.