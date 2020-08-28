За поддельные справки об отсутствии COVID-19 может грозить реальный срок

За предоставление фиктивной справки об отрицательном тесте на коронавирус могут привлечь к уголовной ответственности, сообщил телеканалу «Мир 24» юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов.

Он отметил, что в первую очередь это относится к туристам, которые после возвращения из-за границы должны предоставить на место работы справку об отсутствии COVID-19.

«Если выяснится, что такой человек имел положительный тест и заразил кого-то в самолете, в этом случае его могут привлечь к уголовному сроку от 5 до 8 лет с огромным штрафом 200−300 тысяч рублей», — рассказал Шалоносов в интервью.

По его словам, выявлять нарушителей могут работодатели, страховые компании или Минздрав РФ.

Шалоносов предупредил, что в случае выявления факта фальсификации справки, работодатель может написать заявление в полицию, после чего сотрудника могут арестовать и оштрафовать на 80 тысяч рублей, а также присудить ему до 600 часов исправительных работ.

По данным на 28 августа, за последние сутки в России выявлено 4 829 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся COVID-19 достигло в стране 980 405 человек. Зарегистрировано 16 914 летальных исходов, выздоровели 798 466 человек.