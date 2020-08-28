Судья скандального матча «Спартак» - «Сочи» провалил проверку на полиграфе

Алексей Еськов, отвечавший на футбольном матче между московским «Спартаком» и «Сочи» за систему видеоассистента рефери (VAR), не прошел проверку на полиграфе, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным газеты, в скором времени в отношении арбитра планируется провести дополнительное расследование.

Еськову может грозить пожизненное отстранение от профессиональной судейской деятельности, пишет издание.

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что намерен обсудить с арбитром сложившуюся ситуацию.

Как отмечает ТАСС, ранее в РФС заявили, что Еськов и главный судья того скандального матча Василий Казарцев успешно прошли проверку на детекторе лжи. При этом Казарцев, ошибочно назначивший второй пенальти в ворота москвичей, был отстранен на неопределенный срок, а в отношении Еськова санкций не последовало.

Напомним, матч «Спартак» — «Сочи», состоявшийся 9 августа, завершился вничью 2:2, причем гости забили оба гола с пенальти. Казарцев буквально «похоронил» москвичей двумя крайне сомнительными одиннадцатиметровыми. В итоге «Спартак», выигрывавший по ходу игры со счетом 2:0 лишился заслуженной победы.

По мнению специалистов, оба пенальти были «очень спорными». Над вторым откровенно смеялись в зарубежной прессе, а российская общественность буквально «встала на дыбы». Владелец «красно-белых» Леонид Федун даже пригрозил снять команду с чемпионата. В результате главного арбитра немедленно отстранили и, возможно, дисквалифицируют. Он же считает себя абсолютно правым.