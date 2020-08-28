На Самбекских высотах захоронили останки 54 солдат Красной армии

На территории Народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» состоялась церемония захоронения останков 54 солдат Красной армии, павших в годы Великой Отечественной войны.

Память бойцов почтили губернатор Ростовской области Василий Голубев и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

«Теперь на Аллее памяти покоятся всего 325 воинов, останки которых в разное время были обнаружены нашими поисковиками. Благодаря усилиям поисковых объединений стали известны имена 19 героев. И эта работа продолжается», — подчеркнул Голубев.

Впервые церемония захоронения останков воинов на территории «Самбекских высот» прошла 6 мая 2017 года по инициативе поисковых объединений донского региона при поддержке правительства Ростовской области.