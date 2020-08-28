Европу захлестнула вторая волна коронавируса

Всероссийская организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с заявлением, что у Европы начинается тяжелый период, так как число случаев заболевания коронавирусом растет.

Правительства многих европейских стран уже ужесточили карантинные ограничения и меры безопасности. Также эксперты ВОЗ пояснили, что открытие школ, хотя и вызвало новые всплески заболевания, не является главной причиной повторной вспышки эпидемии.

Так, вчера Франция сообщила о 5429 ежедневных случаях заболевания по сравнению с 3776 неделей ранее, а Италия насчитала 1366 случаев, что является самым большим ежедневным числом за последние три месяца.

Ежедневные показатели в других крупных европейских странах пока относительно стабильны: Испания — 7296, Германия — 1507, Великобритания — 1048.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс предупредил, что в стране наблюдается всплеск заболеваемости, причем число заболевших будет расти так же быстро, как и в первые дни пандемии, считают местные эксперты.

С завтрашнего дня в Париже снова вводят обязательное ношение масок. Немецкое правительство тоже не собирается ослаблять ограничения, а, наоборот, усиливает контроль. Так, в Берлине теперь вновь запрещены мероприятия, вечеринки и собрания свыше 25 человек.

Запрет на крупные общественные мероприятия планировали отменять в октябре, но теперь его продлили до конца 2020 года.