«Прививка от рака»: врач рассказала, кому нужно делать вакцину от ВПЧ

Заболевания передающиеся половым путем — неприятные, а иногда и жизненно опасные инфекции, поэтому, получив анализы с графой «обнаружено», многие бросаются сразу же лечить воспаление. Но не всегда это верная методика.

Например, есть вирус папилломы человека (ВПЧ), от которого не существует лекарств с доказанной эффективностью, к тому же вирус никак не мешает жизнь, считают многие врачи. Также от ВПЧ есть прививка, о которой мало кто знает.

На сегодняшний день разработаны и широко применяются на территории нашей страны 2 вида вакцины — двухвалентная (против ВПЧ 16 и 18 типов) и четырехвалентная (против ВПЧ 6, 11, 16 и 18 типов). Согласно результатам крупномасштабных наблюдательных исследований, иммунитет против ВПЧ формируется у 99,5% вакцинированных. Как правило, вакцину советуют ставить молодым девушкам, еще не начавшим половую жизнь, — рассказала «Ридусу» Позднякова Анна Алексеевна, врач гинеколог-репродуктолог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник».

Несмотря на то, что ВПЧ — не такая опасная инфекция, как тот же сифилис, некоторые штаммы вируса могут привести к раку шейки матки. Самыми распространенными и опасными для здоровья являются типы HPV16 и HPV18 — они и являются зачастую причиной опухоли.

В мире ежегодно регистрируется около 500 000 новых случаев рака шейки матки и более 300 000 смертельных исходов от него. Рак шейки матки — это второй по распространенности вид рак среди российских женщин.

Как правило, другие типы ВПЧ никак не проявляют себя, и многие даже не догадываются, что являются носителем этого вируса. В некоторых случаях ВПЧ вызывает бородавки на половых органах мужчин и женщин.

Если у вас обнаружили неонкогенный тип ВПЧ, то лечить его не нужно. Во-первых, не существует доказанного лечения, а во-вторых, в 90% случаев вирус проходит сам, и уже через несколько месяцев анализ будет чист.

Онкогенный тип ВПЧ также не лечится, однако требует постоянного наблюдения. Чтобы избежать заражения врачи советуют сделать прививку, которая спасет как минимум от лишних переживай, как максимум — от рака шейки матки.