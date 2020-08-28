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Выявлен витамин, способный снизить активность коронавируса

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Команда индийский ученых из Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий опубликовала исследование, в котором говорится, что витамин В12 может помочь в лечении коронавируса.

Это удалось выяснить благодаря компьютерному моделированию, которое показало, что при применении витамина В12 подавляется особый фермент в геноме SARS-CoV-2, отвечающий за копирование патогена. Именно это и приводит к снижению активности вируса.

Как говорится в работе, у SARS-CoV-2 есть белок под названием nsp12, который контролирует, как вирус размножается. Если заблокировать этот белок, то вирус теряет способность к репликации.

В новом исследовании ученые искали способы подавления активности nsp12. Компьютерное моделирование позволило за короткий промежуток времени проверить более восьми тысяч соединений из разных продуктов и медикаментов, которые потенциально могли блокировать белок.

Модель фермента SCV2-nsp12

Модель фермента SCV2-nsp12.

Оказалось, что витамин В12 отлично справляется с этой задачей. Ученые сразу же протестировали способности В12 в лабораторных исследованиях. По мнению индийских специалистов, В12 — это перспективный компонент, который можно добавлять в различные противовирусные препараты.

Однако как самостоятельное лекарство он вряд ли будет использоваться. С этим согласны и российские исследователи.

Авторы работы — известные в Индии ученые, талантливые биологи, занимающиеся моделированием. Но с точки зрения иммунологии эффективность B12 ничем не подтверждена, поэтому мы не можем рекомендовать его как противовирусный препарат. В12 усиливает выделение мелатонина — гормона эпифиза, имеющего антиоксидантные свойства. Он через микробиоту кишечника влияет на механизмы врожденного иммунитета и обладает противовоспалительным эффектом, — рассказал «Известиям» заведующий кафедрой иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

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