Выявлен витамин, способный снизить активность коронавируса

Команда индийский ученых из Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий опубликовала исследование, в котором говорится, что витамин В12 может помочь в лечении коронавируса.

Это удалось выяснить благодаря компьютерному моделированию, которое показало, что при применении витамина В12 подавляется особый фермент в геноме SARS-CoV-2, отвечающий за копирование патогена. Именно это и приводит к снижению активности вируса.

Как говорится в работе, у SARS-CoV-2 есть белок под названием nsp12, который контролирует, как вирус размножается. Если заблокировать этот белок, то вирус теряет способность к репликации.

В новом исследовании ученые искали способы подавления активности nsp12. Компьютерное моделирование позволило за короткий промежуток времени проверить более восьми тысяч соединений из разных продуктов и медикаментов, которые потенциально могли блокировать белок.

Модель фермента SCV2-nsp12.

Оказалось, что витамин В12 отлично справляется с этой задачей. Ученые сразу же протестировали способности В12 в лабораторных исследованиях. По мнению индийских специалистов, В12 — это перспективный компонент, который можно добавлять в различные противовирусные препараты.

Однако как самостоятельное лекарство он вряд ли будет использоваться. С этим согласны и российские исследователи.