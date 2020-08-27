Три корреспондента ТАСС задержаны в Минске

Правоохранительные органы задержали в Минске трех журналистов ТАСС. МВД Белоруссии заявило, что всех представителей прессы доставляют в РОВД, где у них проверяют документы. Лица, имеющие аккредитацию, после этого будут отпущены.

По данным ТАСС, фотокорреспондент Наталья Федосенко была задержана на площади Свободы в Минске. Об этом она сообщила сама, уже находясь в автобусе.

Чуть позже о своем задержании на площади Независимости в редакцию ТАСС сообщил корреспондент Юрий Шамшур. Журналиста также завели в автобус вместе с несколькими коллегами.

«Нас уводят к автобусу. Девять человек и я», — цитирует ТАСС сообщение Шамшура.

Ранее в Минске на площади Свободы для проверки документов был также задержан фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылев. По данным СМИ, вместе с ним полиция забрала журналистов TUT. BY, «Радио Свобода», Reuters, «Наша Нiва», AP, БелаПАН и «Белсат».

Видеозапись задержания опубликовали в Telegram. Стоит отметить отсутствие грубости со стороны милиционеров. Журналистов вежливо попросили пройти в автобус, те согласились. Выглядело все вполне мирно.

Несколько дней назад компания «Яндекс» начала эвакуацию своих сотрудников из белорусского офиса. Кто-то покинул страну, кто-то уехал из Минска в загородные дома.