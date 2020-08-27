В Раде сообщили об обстреле на Украине автобуса с оппозиционерами

На трассе Киев-Харьков радикалы обстреляли автобус с членами общественного движения «Патриоты — За жизнь», сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

По его словам, в результате нападения есть погибшие и похищенные.

В своем Telegram-канале Кива уточнил, что нападавшие стреляли из автоматического оружия. В произошедшем он обвинил батальон «Азов», против которого в России возбуждено уголовное дело, и созданный на его базе «Нацкорпус».

В областной полиции сообщили РИА Новости, что погибших и заложников нет, но при этом ранены два человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».



Как отмечает агентство, движение «Патриоты — За жизнь» было создано в июне партией «Оппозиционная платформа — За жизнь». Кива заявил, что основными задачами новой организации являются разрешение конфликта в Донбассе, наведение порядка в стране, а также сохранение исторической памяти.

В конце июня парламентарий рассказал, что за пределами Украины внешние силы разработали некий план по превращению страны в «актив и настоящую колонию» и будут использовать для этого агрессивные радикально настроенные группировки националистов.

По словам Кивы, подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах. Они входят в определенные организации, такие как «Национальный корпус», средства добывают рэкетом, уничтожением предпринимательства и похищением людей.