Сборная России по художественной гимнастике не поедет на ЧЕ в Киеве

Сборной России по художественной гимнастике не оказалось в списке участников чемпионата Европы в Киеве, сообщается на сайте Европейского гимнастического союза (UEG).

Этот турнир должен пройти с 26 по 29 ноября, однако окончательное решение о его проведении будет принято только 28 сентября.

Предполагается, что в европейском первенстве примут участие около 300 спортсменок из 39 стран, говорится в сообщении.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова сообщила ТАСС, что российская сборная не подала заявку на участие в чемпионате Европы из-за отсутствия окончательного решения о его проведении на фоне пандемии коронавируса.

«Условия, которые выдвигают организаторы, для российских спортсменов неприемлемы, — пояснила собеседница агентства. — Там нужно сидеть две недели в изоляции, а это невозможно».

Винер-Усманова считает, что вероятность отмены турнира очень велика. Она также отметила, что если бы заявка была отправлена сейчас, то пришлось бы заранее оплатить отель, а это невозвратная сумма. «Я не вижу смысла рисковать деньгами», — сказала президент ВФХГ.

Кроме того, она указала на отсутствие прямого сообщения с Украиной. «Самолеты не летают, поэтому нам пришлось бы добираться обходными путями», — заключила Винер-Усманова.

Напомним, что на данный момент из крупных спортивных мероприятий не объявлено об отмене только Олимпийских игр в Токио. Все остальные международные и национальные турниры отменены или отложены.

