Сборная России по художественной гимнастике не поедет на ЧЕ в Киеве
- 27 августа 2020, 18:28
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Сборной России по художественной гимнастике не оказалось в списке участников чемпионата Европы в Киеве, сообщается на сайте Европейского гимнастического союза (UEG).
Этот турнир должен пройти с 26 по 29 ноября, однако окончательное решение о его проведении будет принято только 28 сентября.
Предполагается, что в европейском первенстве примут участие около 300 спортсменок из 39 стран, говорится в сообщении.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова сообщила ТАСС, что российская сборная не подала заявку на участие в чемпионате Европы из-за отсутствия окончательного решения о его проведении на фоне пандемии коронавируса.
«Условия, которые выдвигают организаторы, для российских спортсменов неприемлемы, — пояснила собеседница агентства. — Там нужно сидеть две недели в изоляции, а это невозможно».
Винер-Усманова считает, что вероятность отмены турнира очень велика. Она также отметила, что если бы заявка была отправлена сейчас, то пришлось бы заранее оплатить отель, а это невозвратная сумма. «Я не вижу смысла рисковать деньгами», — сказала президент ВФХГ.
Кроме того, она указала на отсутствие прямого сообщения с Украиной. «Самолеты не летают, поэтому нам пришлось бы добираться обходными путями», — заключила Винер-Усманова.
Напомним, что на данный момент из крупных спортивных мероприятий не объявлено об отмене только Олимпийских игр в Токио. Все остальные международные и национальные турниры отменены или отложены.
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