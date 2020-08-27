Фургалу могут предъявить обвинение в мошенничестве на 4,5 миллиарда рублей

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могут обвинить в крупном мошенничестве. Как пишет издание Ura.ru, Фургал, являясь одним из фактических владельцев крупнейшего на Дальнем Востоке градообразующего завода «Амурсталь», брал в банках кредиты на развитие предприятия, однако в итоге все эти деньги оседали сначала на счетах фирм-однодневок, а затем обналичивались.

«Амурсталь» кредитовали крупнейшие банки России: 900 миллионов дал банк «Открытие», ВТБ открыл кредитную линию на полмиллиарда, 350 миллионов пришли по линии «Сбербанка». Все операции совершались через компанию Фургала «Торэкс», одна половина которой принадлежала супруге Фургала Галине Стародубовой и его другу Николаю Мистрюкову, а вторая — Павлу Бельскому.

Предприятие «Амурсталь» из этих денег не получило ни копейки. Зато совокупный капитал фирм госпожи Стародубовой и падчерицы Фургала Екатерины Малофеевой увеличился в три раза, достигнув порядка 4,5 миллиарда рублей.

При этом в Хабаровском крае Сергей Фургал считался спасителем «Амурстали», поскольку именно он договорился в Москве об открытии кредитной линии. Тогда же Фургал уговорил правительство сделать «Амурсталь» единственным поставщиков черного лома в Корею, Японию и Китай. В итоге предприниматели региона стали продавать сырье на завод-гигант всего по 10,2 тысячи рублей за тонну, хотя раньше цена была в два раза выше — в пределах 20 тысяч рублей.

Работникам «Амурстали» тоже жилось несладко. Их человеческие и трудовые права регулярно нарушались. Например, в 2018 году один из сотрудников завода лишился ноги в результате несчастного случая на производстве. Согласно закону, предприятие обязано было компенсировать причиненный физический и моральный ущерб. Но руководство платить не хотело. В результате гражданин обратился в суд с требованием взыскать с собственников «Амурстали» один миллион рублей. Суд постановил, что завод должен заплатить гражданину 500 тысяч рублей.

Руководство завода активно возражало против удовлетворения требования сотрудника, утверждает, будто работник сам виноват в трагедии, поскольку не соблюдал технику безопасности. Однако суд пришел к выводу, что эти претензии необоснованны.

Напомним, президент России Владимир Путин досрочно отправил в отставку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Фургал был арестован по обвинению в организации убийств предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова. Первый был партнером Сергея Фургала по бизнесу. Со вторым он судился за производственное помещение в Хабаровске. Сандалова расстреляли после конфликта с работниками металлобазы.