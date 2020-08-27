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Эксперт посоветовал, как уберечь от мошенников данные банковской карты

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© pexels.com

© pexels.com

Существует несколько способов защитить данные банковской карты от утечки, которая может произойти при использовании онлайн-сервисов.

Об этом рассказал URA.RU эксперт движения «Сильная Россия» по кибербезопасности Алексей Курочкин.

В частности, он посоветовал завести виртуальную банковскую карту, с которой можно безопасно платить даже в сомнительных магазинах, где могут списать данные карты. «На нее можно переводить деньги с основного счета и уже с нее платить», — пояснил изданию Курочкин.

Он также рекомендовал открыть в банке накопительный счет, чтобы хранить на нем все денежные средства. С него в личном кабинете можно легко переводить деньги на основной счет, предназначенный для платежей. «Тогда никакой интернет-сервис не опасен», — убежден эксперт.

Как сообщал ранее «Ридус», Центробанк разослал в российские кредитные организации предупреждение об утечке данных 55 тысяч банковских карт клиентов маркетплейса Joom, который предлагает услуги по доставке товаров из Китая по всему миру. В результате несколько банков решили перевыпустить скомпрометированные карты своих клиентов.

Напомним, за последние два года журналисты неоднократно находили на черном рынке крупные базы данных с личными данными клиентов Сбербанка и других крупных российских банков. Приобрести информацию оказалось возможно на форумах, позже заблокированных Роскомнадзором.

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