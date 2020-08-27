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Лукашенко пригрозил лишить протестующих студентов отсрочки от армии

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© EPA/ANDREI STASEVICH / BELTA / POOL MANDATORY CREDIT/ТАСС

© EPA/ANDREI STASEVICH / BELTA / POOL MANDATORY CREDIT/ТАСС

Белорусские студенты, участвующие в акциях протеста, рискуют лишиться отсрочек от армии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает «БелТА».

По его словам, если учащиеся вузов предпочитают протестовать, а не учиться, то им лучше служить в армии.

«У нас Отечество в опасности», — пояснил белорусский лидер, отметив, что с таким предложением к нему обратились в Минобороны страны.

Лукашенко предположил, что его начнут упрекать в запугивании студентов службой в армии. «Кто пойдет на улицу или учиться не захочет, меры примем по закону, — цитирует его агентство. — Что тут незаконно, что тут несправедливо?»

Ранее президент Белоруссии предложил уволиться поддержавшим протесты учителям.

Напомним, митинги в Белоруссии начались вечером 9 августа, когда местный ЦИК огласил предварительные итоги президентских выборов, на которых за Лукашенко свои голоса отдали 80% избирателей. Недовольные результатами вышли на улицы и стали требовать пересчета голосов. Вскоре мирные шествия переросли в столкновения с силовиками, применявшими против граждан спецсредства.

К протестам начали присоединяться работники крупнейших предприятий республики: они не только выходили на улицы, но и объявляли забастовки. Единственное, чего они просили от властей, — провести новые выборы.

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