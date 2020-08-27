найти ×
   
  • USD -0.30
    75.24
  • EUR -0.23
    89.00
СохранитьСохранено0
×

002570

Врачи рассказали, какой витамин сохранит прочность костей у пожилых людей

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Международная группа ученых опубликовала исследование, в котором рассказала, какой витамин лучше всего подходит для людей старше 50 лет. По мнению специалистов, витамин С может не только укрепить ваш иммунитет, но и сохранить скелетную мышечную массу.

Пожилые люди, которые едят много витамина С, обычно содержащегося в цитрусовых фруктах, ягодах и овощах, имеют лучшую скелетную мышечную массу. Это важно, потому что люди, как правило, теряют мышцы с возрастом, что приводит к саркопении, хрупкости костей и снижению качества жизни, — пишут ученые.

Также, помимо фруктов и овощей, витамин С можно принимать отдельно в виде БАДов, так как добиться нормального уровня витамина только с помощью продуктов питания крайне сложно. Это касается и других витаминов, влияющих на здоровье костей.

Например, витамин D, который защищает от рахита и остеопороза, содержится в морской рыбе, морепродуктах и орехах. Но добиться нормального уровня витамина можно, если вы едите жирную рыбу 2-3 раза в неделю, а также ежедневно едите большое количество разнообразных овощей.

Как правило, не всем удается придерживаться такой диеты. Также не стоит забывать, что витамин D не зря называют витамином солнца, так как он образуется в коже под действием солнечных лучей. Однако если вы живете в северных широтах или редко бываете на улице, то врачи рекомендуют принимать БАДы с витамином D, чтобы восполнить дефицит. Для начала узнайте ваш уровень витамина, а потом врач-терапевт или эндокринолог назначит вам оптимальную дозу. Это особенно важно для пожилых людей с хрупкими костями и для беременных, — пояснила «Ридусу» врач-эндокринолог Наталья Балашова.

Согласно многочисленным исследованиям, люди старше 50 лет теряют до одного процента своей скелетной мышечной массы каждый год, и считается, что эта потеря затрагивает более 50 миллионов человек во всем мире.

Это большая проблема, потому что она может привести к саркопении, хрупкости костей, диабету II типа, снижению качества жизни и преждевременной смерти.

Мы знаем, что потребление витамина С связано со скелетной мышечной массой. Он помогает защитить клетки и ткани, входящие в состав организма, от потенциально вредных свободнорадикальных веществ. Но до сих пор немногие исследования изучали важность потребления витамина С для пожилых людей. Мы хотели выяснить, имеют ли люди, употребляющие больше витамина С, большую мышечную массу, чем люди с его дефицитом, — пишут авторы работы.

Исследовательская группа изучила данные более чем 13 000 человек в возрасте от 42 до 82 лет, которые принимают участие в исследовании EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) Norfolk Study.

У участников измерили скелетную мышечную массу, а также проанализировали потребление витамина С из семидневного пищевого дневника, в котором добровольцы рассказывали о том, что они едят. Также у всех добровольцев взяли анализ крови для определения количества витамина С.

В ходе исследования выяснилось, что люди с наибольшим количеством витамина С в их рационе или крови имели большую массу скелетных мышц по сравнению с теми, у кого был дефицит витамина.

Ученые обнаружили, что почти 60% мужчин и 50% женщин-участниц не потребляли столько витамина С, сколько им следовало бы согласно рекомендациям Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов.

Авторы работы считают, что для большинства людей достаточно каждый день есть хотя бы один цитрусовый фрукт для поддержания адекватного уровня витамина С.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00129

Резерв для Лукашенко и вакцинация: главные темы интервью Владимира Путина

Small 601592536f
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин дал интервью ведущему телеканала «Россия-1» Сергею Брилеву, запись которого была опубликована онлайн 27 августа. В интервью телеведущий и глава государства обсудили наиболее актуальные темы последних дней — от угрозы новой вспышки коронавируса до позиции Кремля по отношению к волнениям в Белоруссии.

Вторая волна коронавируса

В начале интервью Путин уделил внимание теме второй волны пандемии коронавируса COVID-19, которую ожидают эпидемиологи, и тому, насколько она угрожает россиянам.

«Курортный сезон, большое количество людей на пляжах, скопление людей в барах, ресторанах… Этот индивидуализм приводит к тому, что в некоторых странах мы наблюдаем вновь вспышку заболеваемости», — сказал российский лидер.

Президент напомнил, что вирус никуда не исчез, и призвал соотечественников соблюдать ограничительные меры, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения: «Это необходимо сегодня». В то же время он выразил уверенность, что российская система здравоохранения справится с новыми вспышками COVID-19:

«У нас по количеству заболевших достаточно много людей, но один из самых низких показателей по смертности. Это проявление уровня готовности нашей медицины… В восьми регионах РФ популяционный иммунитет превысил 25 процентов».

Владимир Путин также заверил, что разработанная в России вакцина против COVID-19 безвредна, и подтвердил, что его дочь испытала действие российского препарата на себе по собственному желанию. По его словам, сейчас она чувствует себя хорошо.

«У нее была температура 38,4 в первый день. Во второй — 37 с небольшим и всё. И после второй прививки, через 21 день, тоже небольшой подъем температуры был. Все нормально. Я вот с ней только что разговаривал по телефону», — рассказал президент о состоянии дочери после прививки.

Путин добавил, что в сентябре в РФ появится уже вторая вакцина против коронавирусной инфекции. Он предположил, что обе вакцины «равны по эффективности» и будут конкурировать друг с другом.

Экономика

Президент также обсудил с Сергеем Брилевым и проблему восстановления экономики России после вызванного пандемией «коронакризиса». Он предположил, что национальная жэкономика выйдет на докоронавирусный уровень уже в 2021 году.

«Пик проблем у нас пройден. Я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. Я думаю, что в следующем году это восстановление будет», — заявил российский лидер.

Владимир Путин признал, что условия для восстановительного роста экономики РФ сейчас далеки от идеала: «Лучше бы нефть стоила дороже, но и резервы растут, это создает дополнительную подушку безопасности».

Белорусский кризис

Но главной темой интервью стало противостояние силовиков и противников президента Александра Лукашенко в соседней Белоруссии. Глава российского государства подчеркнул, что Москва занимает во внутреннем белорусском конфликте нейтральную позицию.

«Россия ведет себя сдержаннее и нейтральнее, чем европейцы и американцы. Россия имеет с Белоруссией теснейшую кооперацию и родственные связи», — сказал Путин.

При этом глава РФ напомнил, что у России есть определенные обязательства перед Белоруссией в рамках соглашений по защите суверенитета и стабильности, и Москва готова их исполнить. По словам Путина, по просьбе своего белорусского коллеги Лукашенко он сформировал резерв сотрудников силовых структур, который готов пересечь границу двух стран в случае обострения ситуации:

«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал».

Но Владимир Путин отметил, что сейчас необходимости в российском вмешательстве в белорусский кризис нет — оно не произойдет, «пока экстремистские элементы в Белоруссии, не перейдут границ, не начнут разбой».

Как сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники в министерстве обороны России, в этот «путинский резерв» вошли Силы специальных операций Вооруженных сил РФ (ССО), находящиеся в личном подчинении главы государства. Бойцы ССО готовятся к действиям в Минске уже больше недели, а пока что «находятся в режиме ожидания».

«Конечно, если люди вышли на улицу, все должны с этим считаться. Но президент Белоруссии ведь заявил о готовности провести конституционную реформу, содействовать проведению новых выборов… Но ведь конституционный суд вынес решение, что действия каких-то сторонних органов, которые пытаются перехватить власть, совершенно недопустимы», — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин также выдвинул свою версию истории с задержанием 29 июля под Минском 33 граждан России, которых называли наемниками «ЧВК Вагнера», призванными дестабилизировать ситуацию в Белоруссии. По мнению президента, вся эпопея «вагнеровцев» — на самом деле совместная операция американских и украинских спецслужб, которые «использовали втемную» наших соотечественников.

«На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности. Их просто заманили туда, перетащили через границу», — сказал глава государства.

Владимир Путин заметил, что ситуация в Белоруссии «сейчас выравнивается», несмотря на попытки внешних сил повлиять на политические процессы в стране.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Пушистое трио щенков устроило катание на шинах и покорило интернет
49247131читать позжечитаю позже
Животные
Коты и туалетная бумага: чем заняться на карантине
11012297читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Дешевое лекарство от алкоголизма оказалось эффективным против ожирения

Препарат помогает быстрее, чем правильное питание.

471392687читать позжечитаю позже

Здоровье
Названы симптомы, которые указывают на то, что вы перенесете COVID-19 легко28 апреля

Болезнь редко протекает тяжело у тех, кто с ними столкнулся.

90190506читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM