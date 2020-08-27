Врачи рассказали, какой витамин сохранит прочность костей у пожилых людей

Международная группа ученых опубликовала исследование, в котором рассказала, какой витамин лучше всего подходит для людей старше 50 лет. По мнению специалистов, витамин С может не только укрепить ваш иммунитет, но и сохранить скелетную мышечную массу.

Пожилые люди, которые едят много витамина С, обычно содержащегося в цитрусовых фруктах , ягодах и овощах, имеют лучшую скелетную мышечную массу . Это важно, потому что люди, как правило, теряют мышцы с возрастом, что приводит к саркопении, хрупкости костей и снижению качества жизни, — пишут ученые.

Также, помимо фруктов и овощей, витамин С можно принимать отдельно в виде БАДов, так как добиться нормального уровня витамина только с помощью продуктов питания крайне сложно. Это касается и других витаминов, влияющих на здоровье костей.

Например, витамин D, который защищает от рахита и остеопороза, содержится в морской рыбе, морепродуктах и орехах. Но добиться нормального уровня витамина можно, если вы едите жирную рыбу 2-3 раза в неделю, а также ежедневно едите большое количество разнообразных овощей.

Как правило, не всем удается придерживаться такой диеты. Также не стоит забывать, что витамин D не зря называют витамином солнца, так как он образуется в коже под действием солнечных лучей. Однако если вы живете в северных широтах или редко бываете на улице, то врачи рекомендуют принимать БАДы с витамином D, чтобы восполнить дефицит. Для начала узнайте ваш уровень витамина, а потом врач-терапевт или эндокринолог назначит вам оптимальную дозу. Это особенно важно для пожилых людей с хрупкими костями и для беременных, — пояснила «Ридусу» врач-эндокринолог Наталья Балашова.

Согласно многочисленным исследованиям, люди старше 50 лет теряют до одного процента своей скелетной мышечной массы каждый год, и считается, что эта потеря затрагивает более 50 миллионов человек во всем мире.

Это большая проблема, потому что она может привести к саркопении, хрупкости костей, диабету II типа, снижению качества жизни и преждевременной смерти.

Мы знаем, что потребление витамина С связано со скелетной мышечной массой. Он помогает защитить клетки и ткани, входящие в состав организма, от потенциально вредных свободнорадикальных веществ. Но до сих пор немногие исследования изучали важность потребления витамина С для пожилых людей. Мы хотели выяснить, имеют ли люди, употребляющие больше витамина С, большую мышечную массу, чем люди с его дефицитом, — пишут авторы работы.

Исследовательская группа изучила данные более чем 13 000 человек в возрасте от 42 до 82 лет, которые принимают участие в исследовании EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) Norfolk Study.

У участников измерили скелетную мышечную массу, а также проанализировали потребление витамина С из семидневного пищевого дневника, в котором добровольцы рассказывали о том, что они едят. Также у всех добровольцев взяли анализ крови для определения количества витамина С.

В ходе исследования выяснилось, что люди с наибольшим количеством витамина С в их рационе или крови имели большую массу скелетных мышц по сравнению с теми, у кого был дефицит витамина.

Ученые обнаружили, что почти 60% мужчин и 50% женщин-участниц не потребляли столько витамина С, сколько им следовало бы согласно рекомендациям Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов.

Авторы работы считают, что для большинства людей достаточно каждый день есть хотя бы один цитрусовый фрукт для поддержания адекватного уровня витамина С.