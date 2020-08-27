Ученые назвали главный минус вегетарианской диеты для женщин

Согласно исследованиям, представленным сегодня на конгрессе ESC Congress 2020, вегетарианская пища довольно-таки полезна. Но не все диеты одинаково сбалансированы и безопасны для здоровья.

Наше исследование показывает, что часть вегетарианских диет вредна для здоровья. Особенно это касается женщин. Предыдущие исследования показали, что женщины, как правило, едят больше растительной пищи и меньше продуктов животного происхождения, чем мужчины, — пишут ученые.

Большинство диетических исследований определяют растительные диеты просто как «вегетарианские» или «с низким содержанием мяса», тем самым рассматривая все растительные продукты как равные. Уникальным аспектом этого исследования было то, что в нем рассматривался не только что едят люди, но и в каком количестве.

Здоровые растительные продукты были в основном продукты с минимальной обработкой. Например, цельные зерна, фрукты, овощи, орехи, оливковое масло и чай/кофе. Нездоровые растительные продукты состояли из соков, подслащенных напитков, рафинированного зерна, картофеля и любых сладостей (например, шоколада, традиционных греческих десертов и т. д. ).



В ходе исследования была изучена связь между количеством и качеством растительной пищи и здоровьем сердца в течение 10-летнего периода.



В 2001 и 2002 годах ученые случайным образом выбрали несколько медицинских карт женщин и мужчин, живущих в Афинах, у которых не было сердечно-сосудистых заболеваний или других хронических заболеваний.

В ходе исследования у участников спрашивали, как часто и что они едят. В опроснике были перечислены 156 продуктов питания и напитков, обычно потребляемых в Греции, с фотографиями, чтобы помочь определить размеры порций.

Мужчины, которые потребляли больше растительной пищи, были менее склонны к ожирению. Такая же тенденция наблюдалась и у женщин, но она не достигла статистической значимости. Что касается качества растительной пищи, то более здоровый выбор был связан с поддержанием нормального кровяного давления, липидов в крови и сахара в крови.



И наоборот, употребление нездоровой растительной пищи было связано с развитием высокого кровяного давления, повышением уровня липидов в крови и повышением уровня сахара в крови. Эти взаимосвязи были сильнее у женщин по сравнению с мужчинами.