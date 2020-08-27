В Госдуме призвали бороться с «нацистским» флагом белорусской оппозиции

Администраторов Telegram-каналов следует привлекать к уголовной ответственности за пропаганду флага белорусской оппозиции. Это — глумление над государственной символикой, особенно если учитывать, что бело-красно-белое знамя является символом пособников нацизма в годы Великой Отечественной войны, заявил в эфире Медиацентра «Патриот» депутат Государственной Думы России Евгений Федоров.

Он отметил, что в Telegram изображение государственного флага Белоруссии у некоторых пользователей автоматически заменялось на символ, который используют сейчас протестанты. При этом, с точки зрения российского законодательства, демонстрация флага, не являющегося официальным символом страны, в качестве государственного — прямое нарушение закона.

«Мне кажется, в Белоруссии такое же законодательство, поэтому надо возбуждать уголовные дела в отношении администраторов Telegram-каналов и преследовать их по уголовному праву Белоруссии, в том числе с международными ордерами, на территории России и так далее», — цитирует ФАН слова Федорова.

Депутат напомнил, что флаг оппозиции «окрашен коллаборационистским предательством белорусов», сотрудничавших с нацистами в годы Второй мировой войны. Они являются виновниками многочисленных зверств в отношении мирного населения Советского Союза.



«Этот флаг появился в республике в 1918 году во время немецкой оккупации и затем вновь возник в 1943 году, когда Гитлер создал марионеточные власти Белоруссии. Это фашистское правительство, кстати, до сих пор живет где-то в изгнании. Понятно, что это флаг сепаратистской, захваченной фашистами в процессе войны территории. Поэтому те, кто поднимает этот флаг, по сути, являются фашистами, которых тоже должно преследовать законодательство, как Белоруссии, так и России», — считает Федоров.

Депутат уверен, что сепаратизм был и остается одной из главных проблем в истории России и СССР. Он разрушил страну в годы Первой мировой войны, а затем и в конце 1980-х. Поэтому с ним нужно бороться «самым жестким образом», подчеркнул он.

