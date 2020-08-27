Белый дом обвинил российских военных в нарушении протоколов в Сирии

Российская сторона допустила нарушение договоренностей, которые призваны предотвращать конфликты между военными США и России в Сирии. В результате инцидента, произошедшего 25 августа, по вине военнослужащих РФ пострадал экипаж американского броневика, заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот.

По его словам, вблизи сирийского населенного пункта Дерик «российская техника врезалась в бронеавтомобиль коалиции, в результате чего пострадал экипаж машины».

«Действия, подобные этим, являются нарушением протоколов деконфликтинга, которые были утверждены Соединенными Штатами и Россией в декабре 2019 года», — цитирует ТАСС заявление Эллиота.

Видеозапись инцидента, о котором идет речь, ранее опубликовал «Ридус». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что происшествие уже обсудили высокопоставленные военные двух стран.

«Был телефонный разговор по линии начальников генштабов», — цитирует его слова ТАСС.