Путин поручил упростить систему получения выплат за борьбу с коронавирусом

Многие медики, которые борются с распространением коронавируса (COVID-19) в так называемой «красной зоне», до сих пор не могут получить положенные им страховые выплаты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

По словам главы государства, столь неблагоприятная ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге, Новосибирской, Челябинской областях и еще в нескольких регионах страны.

Забюрокраченная слишком система принятия решений оказалась: 16 и более документов надо собрать человеку, чтобы получить соответствующую выплату. Надо эту излишнюю бюрократию прекратить. Конечно, нужно разбираться с каждым случаем отдельно. Но нужно их обобщить и принять либо на федеральном уровне соответсвующее решение, либо дать соответсвующие рекомендации в регионах, — потребовал Путин.

«Мы внимательно мониторим эту ситуацию, в том числе с участием ОНФ, и знаем о тех случаях, которые вы упомянули», — подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова.



Она добавила, что изменения, призванные упростить получение выплат, уже «внесены в указ от 30.07.2020».

Также президент указал на рост стоимости обучения в некоторых российских вузах. При этом ранее министр науки Валерий Фальков обещал, что не допустит роста цен на высшее образование.

По данным Фалькова, стоимость обучения в большинстве вузов скорректирована до уровня 2019 года. На это было направлено более 8 миллиардов рублей. Министр отметил, что вместе с ОНФ работает над вопросом повышения цен в остальных вузах, и в ближайшее время проблема будет решена.

Кроме того, Владимир Путин поручил министру просвещения Сергею Кравцову организовать систему бесплатного питания для учащихся во всех школах России без исключения, передает РИА Новости.

«Я вас прошу сделать все для того, чтобы все наши планы были безусловно реализованы. Понятно, определёнными этапами, но затягивать это до бесконечности нельзя», — обратился Путин к министру.

