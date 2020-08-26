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Ученые отследили эволюцию мутаций вируса SARS-CoV-2

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

С тех пор как COVID-19 появился в Ухане в декабре 2019 года, а затем распространился по всему миру, ученые пытались выяснить, как быстро мутирует вирус. В новом исследовании ученые из Университета Иллинойса отслеживали скорость мутаций в протеоме вируса — совокупности белков, кодируемых генетическим материалом.

Команда ученых обнаружила, что в некоторых участках все еще активно возникают новые мутации, что указывает на продолжающуюся адаптацию вируса к окружающей среде.

Тем не менее скорость мутации лишь немного замедлилась, что говорит о том, что вирус еще надолго задержится в нашей популяции.

Для любого вируса мутации — это нормальный процесс. Какие-то мутируют быстрее, какие-то медленнее. Так вирус пытается приспособиться, чтобы подольше задержаться в популяции. Ему невыгодно нас убивать, иначе вместе с людьми погибнет и сам вирус, поэтому он ищет самый оптимальный для всех вариант: быть широко распространенным, но при этом относительно безопасным. Частые мутации — это, скорее, плохо, так как это затрудняет задачу ученым в создании вакцины. Если вирус часто мутирует, то так же часто нам придется обновлять вакцину, как это, например, происходит с вирусом гриппа, — рассказал «Ридусу» советский и российский вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

© pixabay

Во время новых мутаций в вирусе может измениться все, включая способ построения белков, их форма. Антитело-мишень может переместиться с поверхности белка внутрь, и вакцине будет невозможно до него добраться.

Знание того, какие белки и структуры остаются неизменными, даст важную информацию для вакцин и других методов лечения. Еще в апреле 2020 года ученые заметили замедление темпов мутации вируса, а также стабилизацию внутри спайкового белка.

В новом исследователи обнаружили, что аминокислота в месте 614 была заменена другой. Это означает, что мутация, которая активно распространялась в начале марта и апреля, ослабела.

© pixabay

© pixabay

Мутация 614 была связана с повышенной вирусной нагрузкой и более высокой инфекционностью и давала более высокие показатели летальности. Хотя ее роль в вирулентности нуждается в подтверждении, мутация явно опосредует проникновение в клетки хозяина, и поэтому имеет решающее значение для понимания передачи и распространения вируса.

Учитывая, что вирус еще надолго останется с нами, мы сможем лучше понять, к чему приводят изменения мутаций, — заключили авторы исследования.
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