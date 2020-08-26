Неубиваемые бактерии смогли пережить пребывание в космосе

Японские ученые во главе с Акихико Ямагиси из Токийского университета фармации и естественных наук опубликовали исследование, в котором рассказали, что микробы, прикрепленные к внешней стороне Международной космической станции (МКС), могут выжить в космосе по меньшей мере в течение трех лет.

Если они могут жить в космосе несколько лет, это значит, что они точно перенесут путешествие с Земли на Марс. Мы не знаем, где возникла жизнь. Если жизнь возникла на Земле, она могла быть перенесена на Марс. С другой стороны, если жизнь возникла на Марсе, она может быть перенесена на Землю. <...> Это означает, что мы являемся потомками марсианской жизни, — пишут исследователи.

Для своего исследования ученые использовали бактерии Deinococcus radiodurans, которые очень устойчивы к радиации, из-за их необыкновенной способности восстанавливать свою ДНК, когда она повреждается.

Ямагиси и его коллеги хотели выяснить, может ли это позволить им выжить в суровых условиях космоса, где уровень радиации — особенно в ультрафиолетовом диапазоне — чрезвычайно высок.

Пластина с лунками диаметром 2 миллиметра, заполненными дейнококковыми клетками.

Тогда ученые отправили на МКС скопления бактерий различной толщины. Они были помещены на алюминиевые пластины и прикреплены снаружи космического корабля, где пробыли в течение трех лет. Каждый год сотрудники МКС брали пробы и отправляли их на Землю для анализа.

Год за годом ученые подтверждали, что бактерии живы и прекрасно себя чувствуют в открытом космосе.

Ультрафиолетовый свет в космосе настолько силен, что должен был убить их. Мы были удивлены, увидев выжившие бактерии внутри клеточной гранулы, в которой они провели около трех лет, — говорит Ямагиси.

Хотя бактерии во внешнем слое сгустков были уничтожены ультрафиолетовым излучением, эти мертвые клетки, по-видимому, защитили бактерии в самых внутренних слоях, которые выжили. Дальнейшие исследования показали, что эти выжившие бактерии были способны восстанавливать свою ДНК.

Специалисты планируют продолжать свои исследования, чтобы выяснить, как различные земные бактерии справляются с космической радиацией.