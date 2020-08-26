Врачи бьют тревогу: выявлен фрукт, вызывающий сальмонеллез

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпустили предупреждение, что в США и Канаде зарегистрирована вспышка сальмонеллеза — одной из самых распространенных пищевых инфекций.

Заболевание вызывает бактерия сальмонелла, которая чаще всего живет и активно размножается в мясе, молоке и сырых яйцах. Но на этот раз бактерию обнаружили во фруктах.

Сальмонелла — это давно известная бактерия. Сальмонеллез мы умеем как диагностировать, так и лечить. Главное — вовремя выявить эту токсикоинфекцию. Она не зря так называется, так как пищевое отравление может вызываться не только бактериями, вырабатывающими токсины, но и токсинами, если они содержались в еде. Чаще всего заболевание возникает после употребления зараженного мяса или яиц, а также различных мясных блюд, салатов, условия хранения которых были нарушены, — пояснил «Ридусу» завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова доктор медицинских наук, профессор Владимир Владимирович Никифоров.

Но в этот раз причиной вспышки сальмонеллеза стали персики. Специалисты CDC выпустили предупреждение о безопасности пищевых продуктов в связи с отзывом персиков, поставляемых компаниями Prima Wawona и Wawona Packing Company.

Всего было выявлено 68 инфицированных человек, из которых 14 госпитализированы с тяжелым отравлением. Сообщений о погибших не поступало.



Официальные лица Канады также выпустили предупреждение, заявив, что вспышка инфекции уже стала причиной 33 случаев заболевания в Онтарио и Квебеке. Три человека были госпитализированы, сообщений о смерти также не поступало.

Канадское агентство по контролю качества пищевых продуктов запретило канадцам есть и продавать любые отозванные персики из Prima Wawona, а также любые продукты, изготовленные из этих фруктов.

CDC также советует потребителям воздержаться от покупки любых персиков на какое-то время. Это касается не только США и Канады, но и других стран и магазинов, торгующих импортными персиками.

Врачи советуют людям, покупавшим в последнее время персики, дезинфицировать места, где хранились фрукты: дверцы холодильников, полки и столешницы.



Напомним, что при сальмонеллезе возникает диарея, высокая температура, рвота и спазмы желудка. Болезнь обычно проходит в течение недели, и большинство выздоравливает без лечения, однако в тяжелых случаях может понадобиться медикаментозная терапия.