Искусственный интеллект нашел 50 новых экзопланет

Команда ученых из Университета Уорика опубликовала исследование, в котором говорится, что с помощью алгоритма машинного обучения на основе ИИ удалось найти около 50 новых экзопланет.

Разработанный алгоритм может отличить реальные миры от ложных показателей телескопа. Результат последней работы — 50 подтвержденных экзопланет, начиная от газовых гигантов размером с Нептун и заканчивая небольшими мирами меньше Земли.

Напомним, что в 1995 году группа европейских астрономов сделала сенсационное заявление о том, что они открыли первый экзопланетный мир — горячего газового гиганта размером примерно в половину Юпитера, названного 51 Pegasi B.

С момента открытия этой первой экзопланеты астрономы были поисках доказательств существования других миров, которые могли бы скрываться по всей нашей галактике.

Со временем методы поиска планет эволюционировали, и специальные телескопы, такие как «Кеплер» и позднее «TESS», были запущены для поиска свидетельств скрытых миров. Самый действенный на сегодня способ — это отслеживание перепадов света от звезды, которое происходит, когда планета проходит между своим диском и диапазоном телескопа. Этот тип обнаружения экзопланет называется транзитный метод.

Благодаря нему астрономы обнаружили более 4200 миров, вращающихся за пределами нашей Солнечной системы, и более 5000 потенциальных экзопланет.

Так как экзопланет находится все больше, ученые не успевают заниматься их исследованием. Поэтому в последнее время ученые все чаще обращаются к машинному обучению, чтобы помочь отсеять ложные данные телескопов.

В новом исследовании астрономы создали алгоритм поиска экзопланет и обучили его, передав ему две большие базы данных, собранных космическим телескопом «Кеплер». Один из наборов данных состоял полностью из проверенных планет, а другой — из ложных наблюдений.

Алгоритм верно определил настоящие экзопланеты от ложных, а также проанализировал точность наблюдения телескопа. Из экзопланет-кандидатов искусственный интеллект отобрал 50 экзопланет.