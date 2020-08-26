найти ×
   
  • USD
    74.51
  • EUR
    88.06
СохранитьСохранено0
×

001896

Ученые рассказали, с чем связаны вспышки кори в Нигере

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

По данным Международной группы исследователей, осадки и температура воздуха влияют на сельскохозяйственную деятельность, что, в свою очередь, сказывается на характере вспышек кори в западноафриканской стране Нигер.

Корь является основной причиной детской смертности в странах Африки к югу от Сахары. Вирус унес жизни около 62 000 детей в регионе в 2017 году. До сих пор нынешние стратегии иммунизации обеспечивают низкий охват, отчасти потому, что они были разработаны для стран с более высоким уровнем дохода, где дети прививаются до посещения школы, — пишут ученые.

Полученные результаты могут быть полезны не только для Нигера, но и для других стран, считают ученые.

© pixabay.com

© pixabay.com

Исследователи проанализировали еженедельные сообщения о случаях заболевания корью в Нигере с 1995 по 2004 год, а также еженедельные данные о количестве осадков и средней температуре, полученные Национальным управлением океанических и атмосферных исследований.

Затем специалисты использовали математический анализ для выявления временных закономерностей, чтобы исследовать связи между случаями кори и данными окружающей среды. В ходе исследования группа обнаружила устойчивую ежегодную картину вспышек кори, которая была связана с выпадением осадков.

В частности, они обнаружили, что сезон дождей связан с более низким риском заболевания корью, в то время как в сухой сезон заболеваемость увеличивалась.

© pixabay.com

© pixabay.com

Сроки начала сезона кори совпадают с фазой ежегодной сельскохозяйственной трудовой миграции, когда люди перемещаются из сельских районов в городские. Стратегии вакцинации, которые нацелены на мигрирующие популяции в определенный сезон, могут быть эффективными, чтобы снизить риски заражения, — считают исследователи.
Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Древние анчоусы стали саблезубыми хищниками из-за столкновения с астероидом
6037281читать позжечитаю позже
Экология
Спутник и помет помогли найти новые колонии императорских пингвинов
-2021074читать позжечитаю позже

главное


Животные
Грустный кот с необычными ушами очаровал пользователей Сети

Особенно в восторге от него дети.

44634538читать позжечитаю позже

Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду13 декабря 2019

Малыш при виде папы бежал к нему со всех ног.

34767964читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM