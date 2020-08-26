Ученые рассказали, с чем связаны вспышки кори в Нигере

По данным Международной группы исследователей, осадки и температура воздуха влияют на сельскохозяйственную деятельность, что, в свою очередь, сказывается на характере вспышек кори в западноафриканской стране Нигер.

Корь является основной причиной детской смертности в странах Африки к югу от Сахары. Вирус унес жизни около 62 000 детей в регионе в 2017 году. До сих пор нынешние стратегии иммунизации обеспечивают низкий охват, отчасти потому, что они были разработаны для стран с более высоким уровнем дохода, где дети прививаются до посещения школы, — пишут ученые.

Полученные результаты могут быть полезны не только для Нигера, но и для других стран, считают ученые.

Исследователи проанализировали еженедельные сообщения о случаях заболевания корью в Нигере с 1995 по 2004 год, а также еженедельные данные о количестве осадков и средней температуре, полученные Национальным управлением океанических и атмосферных исследований.



Затем специалисты использовали математический анализ для выявления временных закономерностей, чтобы исследовать связи между случаями кори и данными окружающей среды. В ходе исследования группа обнаружила устойчивую ежегодную картину вспышек кори, которая была связана с выпадением осадков.

В частности, они обнаружили, что сезон дождей связан с более низким риском заболевания корью, в то время как в сухой сезон заболеваемость увеличивалась.