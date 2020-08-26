Зачем ученые раскрывают тайны самого горячего озера мира

Вот уже около года ученые наблюдают за озером, образовавшимся в кратере щитового вулкана Килауэа на Гавайских островах. Сейчас его размер — примерно пять футбольных полей. И водоем, который является самым горячим на планете, продолжает увеличиваться. Это внушает беспокойство, считают в Геологической службе США (USGS).

Озеро начало формироваться после извержения вулкана в 2018 году. Тогда дно кальдеры Килауэа, заполненной лавой, обрушилось, сформировав «дыру почти такой же глубины, как Всемирный торговый центр», отметили в отчете Обсерватории Земли NASA. В июле 2019 года пилоты вертолетов, облетавших вулкан, стали замечать скопление воды в нижней части кратера. С тех пор уровень воды неуклонно растет. Сейчас это — водоем ржаво-коричневого цвета, в котором постоянно происходят химические реакции. Максимальная глубина его оценивается учеными в 30 метров.

Уровень озера регулярно отслеживается с помощью лазерного дальномера. Визуальные наблюдения фиксируют изменения цвета воды и схемы циркуляции. Химический состав определяют при помощи образцов, собранных беспилотниками. В конце 2019 года была установлена постоянно действующая тепловизионная камера для слежения за изменениями температуры в озере. Во время полевых работ геологи используют портативную тепловизионную камеру.

По мнению ученых, озеро увеличивается в размерах из-за того, что дно кратера углубилось ниже уровня грунтовых вод. В этом и кроется опасность — при контакте магмы с поверхностными водами при некоторых обстоятельствах могут происходить паровые взрывы.

Гавайская вулканическая обсерватория (HVO) круглосуточно наблюдает за озером. Ее специалисты полагают, что резкие изменения температуры могут указать на предстоящий взрыв. По крайней мере, такое наблюдалось в нескольких других вулканических озерах в различных странах мира.

Однако в течение последнего года температура озера Килауэа оставалась в том же диапазоне. Пока каких-либо значительных или систематических изменений не происходит.

HVO опубликовала тепловое изображение водного озера на вершине Килауэа, полученное с западной кромки кальдеры 31 июля 2020 года. Теплые цвета (желто-оранжевый) показывают более высокие температуры, холодные (синий) — более низкие. По данным ученых, максимальная температура на поверхности в это время составляет около 82 градусов по Цельсию. Более прохладные зоны являются участками поднимающегося пара.

Последовательно полученные за последний год «картинки» показывают, что температура всегда неоднородна по всей поверхности. Горячие зоны наблюдаются в нескольких точках по краю. Судя по покадровым снимкам, эти области кажутся зонами притока в озеро подземных вод. Самым прохладным является центр водоема.

Пока ученым удалось точно определить только температуру поверхности воды. До сих пор неизвестно, насколько горячо озеро в глубине. Поэтому в будущем планируется «утопить» специальный датчик при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Искупаться в таком водоеме для человека значит моментально ошпариться. Во всем мире лишь несколько вулканических озер имеют температуру поверхности выше 80 градусов по Цельсию. Причина нагрева воды в кальдере пока точно не установлена. Некоторые ученые полагают, что свое влияние оказывает «остаточное тепло», накопленное в вулканическом щебне. Еще одним фактором называют расположенные поблизости фумаролы — «вентили», через которые выходит на поверхность газ с температурой до 150 градусов по Цельсию.

Помимо сугубо научного интереса, температурный мониторинг поможет ученым определить, решит ли Килауэа вновь «включить отопление». И когда это произойдет.