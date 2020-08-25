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Фанатам дали до 10 месяцев тюрьмы за погромы в Париже

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© Twitter

© Twitter

Несколько футбольных болельщиков получили реальные тюремные сроки за участие в погромах, произошедших в Париже по окончании финального поединка Лиги чемпионов между «Баварией» и «Пари-Сен-Жермен». Перед судом пока предстали 15 из 152 задержанных. Максимальное наказание, которое назначили судьи — 10 месяцев лишения свободы, сообщило AFP.

В числе обвинений, предъявленных фанатам, было «применение насилия в отношении представителя власти», «кража при отягчающих обстоятельствах», а также «сокрытие имущества, украденного при отягчающих обстоятельствах». Максимально строгое наказание получил болельщик, попытавшийся ограбить аптеку. Восемь месяцев тюрьмы дали за попадание булыжником в полицейского. В четыре месяца домашнего ареста оценили наезд мотоцикла на стража порядка.

Остальные участники погромов не отправятся в тюрьму. Их приговорили к условным срокам от двух до пяти месяцев, общественным работам и штрафам размером в 300 евро. Фанатов признали виновными в краже вещей из магазинов, а также метании пиротехники и камней в полицейских.

Двое из 15 осужденных «по ускоренной процедуре» были оправданы. Один молодой человек заявил, что не крал модный ремень из магазина, а нашел его на улице и затем, ради шутки, нацепил на голову.

Уже 26 августа будет оглашен приговор следующей партии фанатов из 15 человек. Все они были задержаны после поражения парижского клуба вечером 23 августа. Трансляция матча велась на стадионе «Парк де Пренс». Фанатам также разрешили собраться на Елисейских полях, для чего заранее было перекрыто движение.

Однако вечер не закончился мирно. Разгоряченные поражением болельщики не поладили с полицией, та применила слезоточивый газ, в ответ полетели камни. Агрессивные фанаты переместились с Елисейских полей на соседние улицы и начали жечь автомобили и крушить витрины. По счастливой случайности удалось избежать серьезных пожаров в Париже, однако вандалы разграбили около 20 кафе и магазинов.

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