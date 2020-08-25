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Володин усмотрел в деле Навального провокацию западных спецслужб

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© пресс-служба Кремля

© пресс-служба Кремля

Резкое ухудшение здоровья блогера Алексея Навального может быть провокацией западных спецслужб. С таким заявлением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Хорошо, что Меркель откликнулась и оказала помощь Навальному. Хотелось бы верить, что она поступила бы также, если бы это касалось любого другого гражданина Российской Федерации, а не только радикального оппозиционера. Однако заявления Меркель и заявления Жозепа Борреля заставляют посмотреть на эту ситуацию по‑другому и задаться вопросом: а не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза, призванная сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны, — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты.

Глава Госдумы напомнил, что ранее Запад потребовал от России «не мешать ему вмешиваться в белорусские дела». По словам Володина, Евросоюз, США и Украина активно поддерживают белорусскую оппозицию и устраивают провокации в Республике Белорусь.

Володин поручил комитету Госдумы по безопасности проанализировать произошедшее, чтобы понять, не является ли ситуация с Навальным очередной провокацией.

Напомним, основателю «Фонда борьбы с коррупцией», блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на борту которого находился блогер, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш считает, что у Навального токсическое отравление. «Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил утром. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», — утверждает Ярмыш.

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