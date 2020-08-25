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Министр труда и соцзащиты высоко оценил «Кунгурский техникум-интернат»

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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Костяков высоко оценил подход к обучению и реабилитации в «Кунгурском техникуме-интернате», который расположен в Пермском крае (поселок Садоягодное).

Воспитанниками техникума-интерната являются люди с ограниченными возможностями здоровья. Наряду с получением специальности проходят комплексную медицинскую и социальную абилитацию.

«Подобные учреждения очень востребованы и помогают создавать равные возможности для маломобильных групп населения. В этом техникуме все сосредоточено в одном месте: студенты обучаются, проходят реабилитацию, получают навыки жизнеустройства и помощь в дальнейшем трудоустройстве. В Пермском крае выстроена системная работа в этом направлении, а главное есть заинтересованность и желание в этом направлении развиваться», — отметил Костяков.

По его мнению, учреждению необходимо также задуматься о внедрении программы дистанционного образования.

На обучение в «Кунгурский техникум-интернат» приезжают студенты почти из 19 регионов, что доказывает его востребованность на уровне страны и качество образования. Последние годы увеличивается возраст людей, которые хотят получить образование и реализовать себя в профессии. Сегодня треть студентов техникума старше 35 лет. Радует трудолюбие и желание учиться среди людей с ограниченными возможностями, — добавил Антон Костяков.

Сегодня в техникуме обучаются люди в возрасте от 17 до 52 лет, из низ 56% являются жителями Пермского края. В 2020 году почти 21% выпускников закончили «Кунгурский техникум-интернат» с отличием.

С 1 сентября к обучению приступят 125 студентов. Они будут овладевать специальностями бухгалтера, архивариуса и садовника.

«В процессе обучения и воспитания педагоги учитывают возрастные и индивидуальные особенности, заболевания студентов и их способности к обучению. Наши воспитанники работают в госучреждения, сельхозпредприятиях, немало тех, кто открыл свое дело. Почти четверть ребят после выпуска продолжает обучение и поступает в вузы, в том числе в Москве», — рассказала директор техникума Нина Дьяченко.

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В Россию приехали «умные» часы Oppo Watch

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© Oppo

© Oppo

Китайская компания Oppo, входящая вместе с Vivo, OnePlus и Realme в холдинг BBK, представила в России «умные» часы Oppo Watch. Часы имеют сразу два процессора.

Oppo Watch представлены в двух версиях — 41 и 46 мм. Внешний вид часов очень напоминает дизайн Apple Watch. Корпус устройства прямоугольный, выполнен из алюминиевого сплава. В продаже представлены три цветовых варианта — черный, серебристый и золотой. Дисплей часов занимает 72,76% площади лицевой стороны. Младшая версия получила 1,6-дюймовый дисплей, а старшая — 1,91-дюймовый. Дисплеи получили AMOLED матрицу.

© Oppo

Специально для «умных» часов Oppo разработала двухпроцессорную систему с умным режимом переключения. Основным процессором является решение Qualcomm Snapdragon Wear 3100, который работает в обычном режиме. А в режиме энергосбережения работа переключается на энергоэффективный процессор Ambiq Micro Apollo3. Это позволяет часам проработать в режиме энергосбережения до 21 дня. При стандартном использовании автономность составляет 36 и 24 часа для старшей и младшей версии соответственно. Полная зарядка часов происходит за 75 минут

Oppo Watch различают пять видов физической активности: фитнес-пробежка, пробежка для сжигания жира, прогулка на улице, езда на велосипеде и плавание. Также часы способны уведомлять о входящих сообщениях и звонках, следить за пульсом пользователя, качеством сна. Также девайс способен предложить подборку упражнений для дыхательной гимнастики.

© Oppo

Одной из главных особенностей Oppo Watch является поддержка бесконтактных платежей через систему Google Pay.

Продажи Oppo Watch в России стартуют 28 августа по цене 22 990 и 29 990 рублей за младшую и старшую версии соответственно.

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