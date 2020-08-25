Министр труда и соцзащиты высоко оценил «Кунгурский техникум-интернат»

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Костяков высоко оценил подход к обучению и реабилитации в «Кунгурском техникуме-интернате», который расположен в Пермском крае (поселок Садоягодное).

Воспитанниками техникума-интерната являются люди с ограниченными возможностями здоровья. Наряду с получением специальности проходят комплексную медицинскую и социальную абилитацию.

«Подобные учреждения очень востребованы и помогают создавать равные возможности для маломобильных групп населения. В этом техникуме все сосредоточено в одном месте: студенты обучаются, проходят реабилитацию, получают навыки жизнеустройства и помощь в дальнейшем трудоустройстве. В Пермском крае выстроена системная работа в этом направлении, а главное есть заинтересованность и желание в этом направлении развиваться», — отметил Костяков.



По его мнению, учреждению необходимо также задуматься о внедрении программы дистанционного образования.

На обучение в «Кунгурский техникум-интернат» приезжают студенты почти из 19 регионов, что доказывает его востребованность на уровне страны и качество образования. Последние годы увеличивается возраст людей, которые хотят получить образование и реализовать себя в профессии. Сегодня треть студентов техникума старше 35 лет. Радует трудолюбие и желание учиться среди людей с ограниченными возможностями, — добавил Антон Костяков.

Сегодня в техникуме обучаются люди в возрасте от 17 до 52 лет, из низ 56% являются жителями Пермского края. В 2020 году почти 21% выпускников закончили «Кунгурский техникум-интернат» с отличием.

С 1 сентября к обучению приступят 125 студентов. Они будут овладевать специальностями бухгалтера, архивариуса и садовника.

«В процессе обучения и воспитания педагоги учитывают возрастные и индивидуальные особенности, заболевания студентов и их способности к обучению. Наши воспитанники работают в госучреждения, сельхозпредприятиях, немало тех, кто открыл свое дело. Почти четверть ребят после выпуска продолжает обучение и поступает в вузы, в том числе в Москве», — рассказала директор техникума Нина Дьяченко.