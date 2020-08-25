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Эксперт: Хабиров предложил наиболее оптимальное решение проблемы с Куштау

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© glavarb.ru

© glavarb.ru

В середине лета «Башкирская содовая компания» (БСК) начала подготовку к разработке месторождения соды на шихане Куштау. Действия БСК вызвали волну недовольства среди населения. 10 августа около трех тысяч человек провели митинг против освоения шихана. А 15 августа произошли массовые столкновения экоактивистов, которые блокировали подъезды к Куштау, с силовиками.

В дело вмешалось правительство Башкортостана. Глава региона Радий Хабиров принял решение о приостановке разработки Куштау и подготовке документов для придания шихану статуса особо охраняемой территории.

В ответ на это руководство БСК сообщило, что теперь компании придется существенно сократить производство. В среднестатистической перспективе, считают в БСК, это приведет к сокращению численности персонала и росту безработицы в Башкортостане.

Однако Радий Хабиров видит ситуацию совершенно иначе. В интервью журналисту Алексею Венедиктову он заявил, что правительству региона необходимо приобрести контрольный пакет акций «Башкирской содовой компании», чтобы затем «решить судьбу предприятия».

«Я думаю, ничего страшного не случится, если разработка Куштау будет прекращена. Просто БСК станет получать соду из другого источника. У нас есть еще запас времени определить его», — высказался Хабиров, отметив, что переход БСК под контроль государства не только спасет шихан, но и принесет пользу самому предприятию, поспособствовав его модернизации.

Угрозы со стороны руководства БСК — банальный шантаж, считает политолог Анна Федорова. По ее мнению, «бенефициары компании пытаются оказывать давление на Хабирова, чтобы решить проблему таким образом, как это выгодно им, а не государству и населению Башкортостана».

Руководство БСК и раньше пыталось вмешиваться в политику региона. Теперь оно хочет качнуть маятник общественного мнения в свою сторону, — отметила Федорова.

«На мой взгляд, Хабиров предложил наиболее оптимальное решение проблемы с Куштау. Он действует в интересах жителей региона и государства. История с „Башкирской содовой компанией“ очень долгая и сложная. Вокруг нее было много информационных и экономических конфликтов. Есть также масса вопросов к приватизации предприятия, которая длилась с 2007 по 2013 годы. Сомнительные сделки по отчуждению государственной собственности привели к тому, что регион потерял контроль над крупнейшей компанией. В результате акционеры БСК, по словам Хабирова, начали оставлять практически всю прибыль себе, ни копейки не вкладывая в модернизацию производственных мощностей. Все это, безусловно, привело к росту социального напряжения. Но сейчас, я думаю, действия Радия Хабирова должны это напряжение убрать», — заключила эксперт.

Напомним, что правительство Башкортостана владеет 38,28% акций БСК. Чтобы предлагаемый Хабировым план сработал, республике нужно увеличить свою долю в активах содовой компании хотя бы до 51%. Всего в Башкирии было четыре шихана: Торатау, Куштау, Юрактау и Шахтау. Последняя гора уже была уничтожена при разработке соды.

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В Россию приехали «умные» часы Oppo Watch

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© Oppo

© Oppo

Китайская компания Oppo, входящая вместе с Vivo, OnePlus и Realme в холдинг BBK, представила в России «умные» часы Oppo Watch. Часы имеют сразу два процессора.

Oppo Watch представлены в двух версиях — 41 и 46 мм. Внешний вид часов очень напоминает дизайн Apple Watch. Корпус устройства прямоугольный, выполнен из алюминиевого сплава. В продаже представлены три цветовых варианта — черный, серебристый и золотой. Дисплей часов занимает 72,76% площади лицевой стороны. Младшая версия получила 1,6-дюймовый дисплей, а старшая — 1,91-дюймовый. Дисплеи получили AMOLED матрицу.

© Oppo

Специально для «умных» часов Oppo разработала двухпроцессорную систему с умным режимом переключения. Основным процессором является решение Qualcomm Snapdragon Wear 3100, который работает в обычном режиме. А в режиме энергосбережения работа переключается на энергоэффективный процессор Ambiq Micro Apollo3. Это позволяет часам проработать в режиме энергосбережения до 21 дня. При стандартном использовании автономность составляет 36 и 24 часа для старшей и младшей версии соответственно. Полная зарядка часов происходит за 75 минут

Oppo Watch различают пять видов физической активности: фитнес-пробежка, пробежка для сжигания жира, прогулка на улице, езда на велосипеде и плавание. Также часы способны уведомлять о входящих сообщениях и звонках, следить за пульсом пользователя, качеством сна. Также девайс способен предложить подборку упражнений для дыхательной гимнастики.

© Oppo

Одной из главных особенностей Oppo Watch является поддержка бесконтактных платежей через систему Google Pay.

Продажи Oppo Watch в России стартуют 28 августа по цене 22 990 и 29 990 рублей за младшую и старшую версии соответственно.

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