«Новая эпоха электротранспорта»: Москва отказалась от троллейбусов
- 25 августа 2020, 13:04
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
В Москве останется всего лишь один троллейбусный маршрут, который свяжет Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу. Об этом сообщил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов во вторник.
Он напомнил, что «с 25 августа в столице началась новая эпоха электротранспорта: по троллейбусным маршрутам поехали электробусы».
Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем — это шаг вперед. Будущее за инновационным электрическим транспортом. Впредь в Москве будет работать только один троллейбусный маршрут. Руководство города решило оставить его в знак уважения к этому транспорту, — отметил Антонов.
Сегодня Москва занимает первое место по количеству электробусов среди европейских столиц. Сейчас в столичном парке находится 450 единиц нового электротранспорта, однако до конца года их будет уже 600, а к концу 2024 — более 2,6 тысячи, передает ТАСС.
Электробусы для российской столицы поставляют «Группа ГАЗ» и ПАО «КАМАЗ».
Так, с 2018 года «КАМАЗ» поставил 334 автобуса на электрической тяге. Согласно условиям контракта, производители отвечают за полную функциональность электробусов и зарядных станций в течение 15 лет их эксплуатации.
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