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«Новая эпоха электротранспорта»: Москва отказалась от троллейбусов

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© vk.com

© vk.com

В Москве останется всего лишь один троллейбусный маршрут, который свяжет Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу. Об этом сообщил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов во вторник.

Он напомнил, что «с 25 августа в столице началась новая эпоха электротранспорта: по троллейбусным маршрутам поехали электробусы».

Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем — это шаг вперед. Будущее за инновационным электрическим транспортом. Впредь в Москве будет работать только один троллейбусный маршрут. Руководство города решило оставить его в знак уважения к этому транспорту, — отметил Антонов.

Сегодня Москва занимает первое место по количеству электробусов среди европейских столиц. Сейчас в столичном парке находится 450 единиц нового электротранспорта, однако до конца года их будет уже 600, а к концу 2024 — более 2,6 тысячи, передает ТАСС.

Электробусы для российской столицы поставляют «Группа ГАЗ» и ПАО «КАМАЗ».

Так, с 2018 года «КАМАЗ» поставил 334 автобуса на электрической тяге. Согласно условиям контракта, производители отвечают за полную функциональность электробусов и зарядных станций в течение 15 лет их эксплуатации.

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В Россию приехали «умные» часы Oppo Watch

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© Oppo

© Oppo

Китайская компания Oppo, входящая вместе с Vivo, OnePlus и Realme в холдинг BBK, представила в России «умные» часы Oppo Watch. Часы имеют сразу два процессора.

Oppo Watch представлены в двух версиях — 41 и 46 мм. Внешний вид часов очень напоминает дизайн Apple Watch. Корпус устройства прямоугольный, выполнен из алюминиевого сплава. В продаже представлены три цветовых варианта — черный, серебристый и золотой. Дисплей часов занимает 72,76% площади лицевой стороны. Младшая версия получила 1,6-дюймовый дисплей, а старшая — 1,91-дюймовый. Дисплеи получили AMOLED матрицу.

© Oppo

Специально для «умных» часов Oppo разработала двухпроцессорную систему с умным режимом переключения. Основным процессором является решение Qualcomm Snapdragon Wear 3100, который работает в обычном режиме. А в режиме энергосбережения работа переключается на энергоэффективный процессор Ambiq Micro Apollo3. Это позволяет часам проработать в режиме энергосбережения до 21 дня. При стандартном использовании автономность составляет 36 и 24 часа для старшей и младшей версии соответственно. Полная зарядка часов происходит за 75 минут

Oppo Watch различают пять видов физической активности: фитнес-пробежка, пробежка для сжигания жира, прогулка на улице, езда на велосипеде и плавание. Также часы способны уведомлять о входящих сообщениях и звонках, следить за пульсом пользователя, качеством сна. Также девайс способен предложить подборку упражнений для дыхательной гимнастики.

© Oppo

Одной из главных особенностей Oppo Watch является поддержка бесконтактных платежей через систему Google Pay.

Продажи Oppo Watch в России стартуют 28 августа по цене 22 990 и 29 990 рублей за младшую и старшую версии соответственно.

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