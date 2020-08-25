«Новая эпоха электротранспорта»: Москва отказалась от троллейбусов

В Москве останется всего лишь один троллейбусный маршрут, который свяжет Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу. Об этом сообщил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов во вторник.

Он напомнил, что «с 25 августа в столице началась новая эпоха электротранспорта: по троллейбусным маршрутам поехали электробусы».

Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем — это шаг вперед. Будущее за инновационным электрическим транспортом. Впредь в Москве будет работать только один троллейбусный маршрут. Руководство города решило оставить его в знак уважения к этому транспорту, — отметил Антонов.

Сегодня Москва занимает первое место по количеству электробусов среди европейских столиц. Сейчас в столичном парке находится 450 единиц нового электротранспорта, однако до конца года их будет уже 600, а к концу 2024 — более 2,6 тысячи, передает ТАСС.

Электробусы для российской столицы поставляют «Группа ГАЗ» и ПАО «КАМАЗ».

Так, с 2018 года «КАМАЗ» поставил 334 автобуса на электрической тяге. Согласно условиям контракта, производители отвечают за полную функциональность электробусов и зарядных станций в течение 15 лет их эксплуатации.