«Учитель не должен халтурить»: педагог о переносе учебного года

Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением перенести начало учебного года 2020 на октябрь. Так, по мнению политика, удастся дать родителям и детям лишний месяц на сдачу необходимых анализов, а также подготовиться к возможной второй волне коронавируса.

Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания. Также это разгрузит медицинскую инфраструктуру, — заявил он.

«Ридус» поговорил с учителем и выяснил, насколько удачно это предложение.

Перенос учебного года — вполне здравая мысль, особенно когда Собянин утверждает, что коронавирус никуда не ушел. Любая мера, направленная на защиту детей и учителей, имеет место быть. Я считаю, что ничего страшного не произойдет, если учебный год начнется на месяц позже. Или, как вариант, можно вернуться к удаленному обучению, — пояснил «Ридусу» заслуженный учитель России, преподаватель русского языка и литературы Лев Иосифович Соболев.

Удаленка «подкосила» образование?

Недавно ВЦИОМ провел исследование об удовлетворенности дистанционным образованием различных групп учащихся. Как показал опрос, родители не довольны онлайн-образованием.

Так, в той или иной степени удовлетворены организацией дистанционного образования 44% родителей учеников 11-х классов. Среди учащихся колледжей и техникумов об этом сообщает 74%, а среди студентов вузов — 82%.

Кроме того, родители школьников отмечают, что из-за дистанционного обучения вырос уровень нагрузки на выпускников. Об этом сообщили 62% родителей.

Многие школы оказались не готовы к удаленному формату обучения, но это, по мнению учителя Соболева, не главное.

Если учитель не халтурит на очном занятии, то и удаленные онлайн-уроки будут такими же полными и интересными. Все зависит от учителя, поэтому те, кто хотел сделать уроки полноценными, сделал это. Если есть реальная угроза второй волны и заражения учеников, то надо принимать меры, — рассказал «Ридусу» учитель.



Но не все согласны с новыми реалиями образования. Большинство учителей уверены, что онлайн-образование никогда не заменит общение ученика и учителя.

Тем не менее пока реальных предпосылок к переносу учебного года нет. Минпросвещения заявило, что не будет переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября.