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«Учитель не должен халтурить»: педагог о переносе учебного года

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением перенести начало учебного года 2020 на октябрь. Так, по мнению политика, удастся дать родителям и детям лишний месяц на сдачу необходимых анализов, а также подготовиться к возможной второй волне коронавируса.

Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания. Также это разгрузит медицинскую инфраструктуру, — заявил он.

«Ридус» поговорил с учителем и выяснил, насколько удачно это предложение.

Перенос учебного года — вполне здравая мысль, особенно когда Собянин утверждает, что коронавирус никуда не ушел. Любая мера, направленная на защиту детей и учителей, имеет место быть. Я считаю, что ничего страшного не произойдет, если учебный год начнется на месяц позже. Или, как вариант, можно вернуться к удаленному обучению, — пояснил «Ридусу» заслуженный учитель России, преподаватель русского языка и литературы Лев Иосифович Соболев.

Удаленка «подкосила» образование?

Недавно ВЦИОМ провел исследование об удовлетворенности дистанционным образованием различных групп учащихся. Как показал опрос, родители не довольны онлайн-образованием.

Так, в той или иной степени удовлетворены организацией дистанционного образования 44% родителей учеников 11-х классов. Среди учащихся колледжей и техникумов об этом сообщает 74%, а среди студентов вузов — 82%.

Кроме того, родители школьников отмечают, что из-за дистанционного обучения вырос уровень нагрузки на выпускников. Об этом сообщили 62% родителей.

Многие школы оказались не готовы к удаленному формату обучения, но это, по мнению учителя Соболева, не главное.

Если учитель не халтурит на очном занятии, то и удаленные онлайн-уроки будут такими же полными и интересными. Все зависит от учителя, поэтому те, кто хотел сделать уроки полноценными, сделал это. Если есть реальная угроза второй волны и заражения учеников, то надо принимать меры, — рассказал «Ридусу» учитель.

Но не все согласны с новыми реалиями образования. Большинство учителей уверены, что онлайн-образование никогда не заменит общение ученика и учителя.

Тем не менее пока реальных предпосылок к переносу учебного года нет. Минпросвещения заявило, что не будет переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября.

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В Россию приехали «умные» часы Oppo Watch

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© Oppo

© Oppo

Китайская компания Oppo, входящая вместе с Vivo, OnePlus и Realme в холдинг BBK, представила в России «умные» часы Oppo Watch. Часы имеют сразу два процессора.

Oppo Watch представлены в двух версиях — 41 и 46 мм. Внешний вид часов очень напоминает дизайн Apple Watch. Корпус устройства прямоугольный, выполнен из алюминиевого сплава. В продаже представлены три цветовых варианта — черный, серебристый и золотой. Дисплей часов занимает 72,76% площади лицевой стороны. Младшая версия получила 1,6-дюймовый дисплей, а старшая — 1,91-дюймовый. Дисплеи получили AMOLED матрицу.

© Oppo

Специально для «умных» часов Oppo разработала двухпроцессорную систему с умным режимом переключения. Основным процессором является решение Qualcomm Snapdragon Wear 3100, который работает в обычном режиме. А в режиме энергосбережения работа переключается на энергоэффективный процессор Ambiq Micro Apollo3. Это позволяет часам проработать в режиме энергосбережения до 21 дня. При стандартном использовании автономность составляет 36 и 24 часа для старшей и младшей версии соответственно. Полная зарядка часов происходит за 75 минут

Oppo Watch различают пять видов физической активности: фитнес-пробежка, пробежка для сжигания жира, прогулка на улице, езда на велосипеде и плавание. Также часы способны уведомлять о входящих сообщениях и звонках, следить за пульсом пользователя, качеством сна. Также девайс способен предложить подборку упражнений для дыхательной гимнастики.

© Oppo

Одной из главных особенностей Oppo Watch является поддержка бесконтактных платежей через систему Google Pay.

Продажи Oppo Watch в России стартуют 28 августа по цене 22 990 и 29 990 рублей за младшую и старшую версии соответственно.

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