Офтальмолог посоветовала, как организовать рабочее место школьника

Начинается новый учебный год, и пора задуматься об организации или обновлении учебного места для школьника. Пока что мы не знаем, будет ли вторая волна коронавируса и будут ли наши дети, как прежде, весь год ходить в школу или им придется продолжать домашнее обучение, как это было в апреле и мае.

На «удаленке» дети могут провести за занятиями целый день, используя компьютер или читая книги. «Ридус» пообщался с детским офтальмологом клиники микрохирургии глаза «Я Вижу» Екатериной Касс, которая рассказала, как организовать рабочий стол школьника, чтобы не ухудшить качество его зрения.

При работе за монитором, чтении, использовании телефона мы фокусируем взгляд на одной точке. Из-за этого некоторые глазодвигательные мышцы перестают работать совсем, а другие, наоборот, находятся в постоянном напряжении. Телу нужна разминка для улучшения кровотока, а глазам — перефокусировки. Мечтательный взгляд в окно, «считать ворон» — это именно то, что нужно, ведь он позволяет сосредоточиться на предметах разной дальности, задействуя различные группы глазодвигательных мышц, рассказала «Ридусу» Екатерина.

Если не разгружать глаза, повышается риск переутомления глаз, следствием которого может стать ухудшение зрения. Кроме того, при постоянном взгляде в экран человек, сам того не замечая, начинает моргать гораздо реже, чем требуется.

В норме мы моргаем около 18 раз за минуту, при непрерывном взгляде в одну точку это число сокращается до двух-трех раз. Это вызывает постепенное истощение слезной пленки и, как следствие, возникновение синдрома сухого глаза. Он не только вызывает существенный дискомфорт, но и ослабляет защищенность глаз от проникновения инфекций.

Поэтому каждые 20—30 минут ребенку необходимо отвлекаться от монитора, а лучше всего вставать из-за стола. Например, Минпросвещения рекомендует учителям сокращать уроки до 30 минут при дистанционном обучении.

Место у окна

Лучше всего расположить рабочее место у окна. Если ребенок правша, окно должно быть слева, если левша — наоборот. Так свет не будет закрываться рукой при письме в тетради.

Дистанционное обучение еще больше увеличивает нагрузку на глаза. При таком обучении дети могут безвылазно сидеть за столом с 9 утра до 6 вечера, делая задания на компьютере или в рабочей тетради. В отличие от школы, где взгляд учеников постоянно переходит с учителя на парту и обратно, такой возможности на удаленном обучении нет.

Для сохранения зрения постарайтесь научить своего ребенка делать простейшую зарядку для глаз: посмотреть вверх и вниз, сделать круговые движения, «нарисовать» глазами прямоугольник. Важно помнить, что использование телефона или планшета в промежутках между работой за компьютером отдыхом не является, а, наоборот, еще сильнее утомляет глаза, — считает офтальмолог.

Сгорбленная спина при сидении за столом негативно влияет не только на осанку, но и на зрение. Подберите удобный стул с поддержкой спины, позволяющий ровно сидеть во время работы. Глаза должны находиться на расстоянии в 50 сантиметров от монитора, а взгляд должен быть направлен в центр экрана.

Внимательно следите за тем, чтобы ребенок держал осанку, проводя время за своим рабочим местом. Выбор монитора также очень важен как для здоровья глаз, так и для комфортной и продуктивной работы с компьютером.

Если экран мерцает, а картинка кажется нечеткой или хоть немного двоится, его необходимо заменить. Лучше всего приобрести монитор с высоким разрешением в 1920×1080 пикселей и частотой обновления изображения не ниже 60 Гц.

Лучше отказаться от использования жидкокристаллического (LCD) дисплея в пользу светодиодного (LED). Он дает более четкое изображение, а его свет гораздо мягче. Он меньше раздражает сетчатку глаза и позволяет моргать достаточно часто, чтобы не истощить слезную пленку.

Обратите внимание на свет

При работе за компьютером важную роль играет освещение и внешние контрасты. Проследите, чтобы на дисплей не падало солнечных бликов и отсветов от ламп. В темное время суток яркость экрана стоит снижать.

На многих современных устройствах эта функция работает автоматически и регулируется датчиком света или показателями времени. Если ее нет— экран надо настроить вручную. Обязательно обеспечьте рабочее место дополнительным освещением, которое будет мягко подсвечивать пространство вокруг компьютера.

Работа в темноте с ярко горящим монитором — прямой путь к снижению зрения и общему утомлению. Любые резкие контрасты вредны: они отвлекают взгляд и раздражают глаза. Важно, чтобы цвет стола и пространства за монитором был спокойным и светлым: так белый свет монитора не будет сильно выбиваться из общего фона.

Также крайне вредны прямые лучи света. Освещение должно рассеиваться матовыми плафонами или абажурами, чтобы не наносить вреда глазам.

Для детей, которые уже страдают нарушениями зрения, такими как миопия, анизометропия, астигматизм, правильная организация рабочего места важна вдвойне. Кроме того, таким детям необходимо работать в правильно подобранных офтальмологом коррекционных очках, ведь их глаза утомляются особенно быстро.

