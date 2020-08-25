Группа подростков совершила налет на контактный зоопарк в США
- 25 августа 2020, 04:02
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Не менее шести подростков обвиняются в нападении на контактный зоопарк в Нью-Джерси. Злые дети проникли на ферму, вывели из загонов животных, покатались на маленьком пони и изрисовали его помадой. Владелец обратился в полицию и написал об инциденте в Facebook.
Ферма Abma’s Farm находится примерно в 50 километрах к востоку от Нью-Йорка. В хозяйстве есть небольшой рынок, теплицы и контактный зоопарк. Здесь живут кролики, овцы, свиньи, козы и маленький пони. По словам владельца Джимми Эбмы, он является фермером уже в четвертом поколении. Семья занимается бизнесом более восьми десятилетий. Привычный уклад жизни фермеров впервые был нарушен субботним вечером группой подростков.
«Это очень расстраивает, потому что, хотя это детский зоопарк, и мы открыты для публики, но все же здесь наш дом. Здесь до сих пор живут три поколения нашей семьи», — подчеркнул Джимми.
По его словам, поздним вечером в мобильном приложении Snapchat кто-то выложил фотографию молодой девушки на маленьком пони из Abma’s Farm. Джимми сразу узнал свое животное, которое не может выдержать вес столь крупных людей. В сообщении фигурировало и название фермы.
Хозяева бросились к своим загонам и увидели разбегающихся подростков. Ворота зоопарка были открыты, и в них стоял маленький пони с мордой, разрисованной помадой. Все животные были выпущены и крайне напуганы. К некоторым даже не удалось подойти близко.
«Все скакали. Мы пересчитали животных и все еще пытаемся собрать их всех. Это очень неприятно. Это животные, они могут лягаться, вставать на дыбы, укусить вас», — пояснил фермер.
Двое подростков пытались утащить продукты с рынка. Джимми попытался их поймать, но не смог.
«Что бы ни делали эти дети, они должны нести ответственность. В конце концов, это наш дом, это наш двор, это наши средства к существованию», — заявил Джимми.
Зоопарк на следующий день не открылся. Ветеринар должен провести полную проверку здоровья всех животных. По данным CBS, полиция уже знает, кто совершил налет. За хулиганство придется ответить.
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