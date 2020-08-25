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Новый учебный центр ВВС США будет готовить пилотов к войне с КНР и Россией

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© AF.mil

© AF.mil

Новый виртуальный центр тестирования и обучения стоимостью 38 миллионов долларов был открыт на прошлой неделе на базе ВВС США Неллис в штате Невада. Здесь пилотов будут готовить к «соревнованиям великих держав». Проще говоря — к войне с Россией и Китаем.

«У ВВС нет полигона и достаточного количества самолетов, чтобы организовать боевые тренировки с такой плотностью угроз, которые могут повторить способности Китая или России. Поэтому мы должны приспосабливать центры, которые у нас есть, делать все, что в наших силах, собирать данные, а затем вводить их в виртуальный мир и масштабировать до необходимого размера», — цитирует Military.com слова командующего Военно-воздушным центром ВВС в Неллис генерал-майора Чака Коркорана.

По данным издания, ВВС планируют установить в новом здании тренажеры двухместного истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle, симуляторы малозаметного многофункционального самолета пятого поколения F-35 Joint Strike Fighter, многоцелевого истребителя F-22 Raptor и легкого истребителя F-16 Fighting Falcon, базирующихся в Неллис.

Пилоты, принимающие участие в традиционных двухнедельных учениях по воздушным боям Red Flag, вскоре могут «столкнуться с новыми виртуальными угрозами», помимо тех, которые видят в реальной жизни. Это одна из возможностей, которую дает центр.

«Здесь можно смоделировать любой конфликт в мире», — заявил летчик-испытатель и командир отряда учебной эскадрильи подполковник Крис «Слэм» Дункан.

В новую систему можно включать виртуальные модели самолетов любых стран, чтобы все они одновременно присутствовали в воздушном пространстве. В конце концов, подчеркнул Дункан, к обучению смогут присоединиться пилоты всего мира.

В ВВС хотят связать новый виртуальный центр с Joint Simulation Environment — средой моделирования, в которой могут быть испытаны самолеты пятого поколения.

По словам Дункана, это будет «скачок к симуляторам нового поколения». Он позволит проверить тактику, отработать определенные приемы и процедуры. ВВС придется раскошелиться на приобретение необходимых устройств и программ для работы в сети и обработки данных, которые позволят реализовать амбициозный проект. Однако другого способа подготовиться к новому уровню боевых действий нет. Вложения в центр намного скромнее тех средств, которые потребовались бы для реализации подобной программы в реальной жизни.

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