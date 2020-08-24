Депутат Красногорска Монсон рассказал, кому выгодна межрасовая борьба в США

Муниципальный депутат подмосковного Красногорска, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу и боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон объяснил, кто в США извлекает выгоду из межрасовой борьбы.

Он отметил, что расовая напряженность в этой стране исчисляется столетиями, а убийство афроамериканца белым полицейским только обострило ее.

«Чернокожие всегда были лишены многих привилегий — ни медицины, ни образования, ни жилья, — цитирует его ФАН. — Движение Black Lives Matter — попытка уровнять шансы чернокожих с белыми».

Монсон напомнил, что большинство населения США — это рабочий класс, включающий в себя представителей всех рас, которые хотят жить в одинаковых условиях, получать медицинское обслуживание и хорошее образование. «Мнимая межрасовая борьба удобна для правительства США, так как отвлекает от основных проблем, решения которых требуют люди», — приводит издание слова депутата.

По его мнению, ни у кого не должно быть привилегий, все должны жить и работать в одинаковых условиях вне зависимости от цвета кожи.

Как сообщал «Ридус», Джефф Монсон, получивший 12 июня 2018 года российский паспорт, стал в сентябре того же года депутатом гордумы подмосковного Красногорска от «Единой России».