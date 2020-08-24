Глава Тувы заболел коронавирусом во второй раз

Глава Тувы Шолбан Кара-оол повторно заразился коронавирусной инфекцией.

Об этом он сообщил в видеообращении, которое было опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел», — рассказал Кара-оол.

По его словам, нагрузки «не дали сформироваться антителам, иммунитету» после первого его заражения. Он также отметил, что на сей раз заболевание протекает по-другому. Теперь его больше донимают головные боли.

«Берегите себя, будьте здоровы», — призвал Кара-оол.

О своем первом заражении коронавирусом глава Тувы сообщил в соцсети «ВКонтакте» 25 мая. Тогда COVID-19 выявили и у нескольких его подчиненных. Все они были госпитализированы в одну из республиканских больниц.

За весь период пандемии коронавирус был выявлен у 6 658 жителей Тывы. Количество летальных исходов составило 60, а выздоровели 5 932 человека.