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Коронавирус «выбил» два клуба из европейских футбольных кубков

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© Twitter/ŠK Slovan Bratislava

© Twitter/ŠK Slovan Bratislava

Распространение коронавирусной инфекции продолжает напрямую влиять на результаты спортивных соревнований в различных странах мира. Серьезно страдают от COVID-19 европейские клубные футбольные турниры. UEFA пришлось засчитать технические поражения братиславскому «Словану» в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Клаксвиком» с Фарерских островов и «Приштине» из Косово в игре предварительного раунда Лиги Европы с гибралтарским «Линкольн Ред Импс». Об этом сообщил сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

«Слован» из-за заражения нескольких игроков коронавирусом не смог прибыть на игру против «Клаксвика» 19 августа. Матч перенесли на два дня, предоставив словацкому клубу возможность заявить новый состав, однако и среди остальных футболистов нашли зараженных.

В результате апелляционный орган UEFA присудил «Словану» техническое поражение со счетом 0:3. «Клаксвик» во втором раунде квалификационного раунда встретится с «Янг Бойз» из Швейцарии.

Аналогичная ситуация — в косовской «Приштине». Восемь футболистов заболели COVID-19, что стало причиной технического поражения со счетом 0:3. «Линкольн Ред Импс» теперь встретится с «Унион Титус» из Люксембурга.

Накануне победой «Баварии» завершился самый необычный розыгрыш Лиги чемпионов в истории. Финальный турнир проходил в Португалии при пустых трибунах.

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