Глава Ярославской области рассказал о состоянии поврежденного взрывом дома

По предварительным данным, пригодным для проживания признан один из подъездов 10-этажного дома в Ярославле, где произошел взрыв газа, сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

«Третий подъезд дома сохранен в рабочем состоянии, и в нем возможно проживание жильцов», — написал он на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что больше всех поврежден второй подъезд, который находится в аварийном состоянии. Доступ в первый подъезд может быть разрешен только за личными вещами. При этом в целях безопасности жильцов будут сопровождать сотрудники МЧС и УВД.

По словам Миронова, в настоящее время в пункте временного размещения находится 101 человек, в том числе 25 детей.

Напомним, взрыв газа произошел в Ярославле 21 августа в квартире дома № 5 на улице Батова. Из дома эвакуировали 210 человек и 14 человек спасли, одного — из-под завалов. Погибли трое: две женщины и восьмилетний ребенок. К утру 22 августа поисково-спасательные работы на месте ЧП завершились.



Мэр Ярославля Владимир Волков сообщил, что семьи погибших получат по миллиону рублей. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов распорядился в течение суток подготовить документы для выделения средств из резервного фонда для оказания помощи пострадавшим.

Житель Ярославля Сергей Канатьев, чьи жена и сын погибли в результате аварии газовой системы в доме, опубликовал в Сети обращение к россиянам. В нем он предупредил соотечественников, что его случай легко может оказаться не единственным.

